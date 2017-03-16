Как казахстанцы относятся к Дональду Трампу - опрос

казахстанцы в основном не спешат с выводами по поводу персоны нового американского лидера и его влияния на Казахстан , передает Бюро экспресс-мониторинга общественного мнения DEMOSCOPE провело опрос граждан Казахстана на тему «Имидж Трампа в Казахстане». Как оказалось, спустя почти полгода после избрания нового президента США,, передает Zakon.kz





Однако, опрос выявил интересные особенности в отношении граждан Казахстана к Дональду Трампу. 17% населения Казахстана относится лояльно к Трампу, из них более всего он импонирует старшему поколению: четверть людей 50 лет и более считает его хорошим политиком. Это отчасти похоже на картину сложившуюся с американскими избирателями, где старшее поколение также предпочло Трампа Хиллари: он получил 53% голосов от людей старше 50 лет. В Казахстане в других возрастных категориях симпатию проявили к нему менее 12%.





В целом нейтрально к нему относится 21% населения, основная часть (58%) полагает, что выводы делать пока рано. 4% опрошенных заявляют, что Трамп худший президент в истории своей страны.





В отличии от Америки молодежь, впрочем как и граждане РК до 50 лет, в большинстве своем предпочитает нейтральную позицию или не спешит с умозаключениями: 27% опрошенных в возрасте 18-29 лет и 24% респондентов 30-49 лет дают Трампу нейтральную оценку; что касается последствий его правления для Казахстана, 60% первых и 63% вторых пока не прибегают к каким-либо выводам.





Не торопятся казахстанцы и в прогнозах по поводу возможного влияния политики Трампана Казахстан (58%), а также на мир в целом (60%). К знаменитому трамповскому слогану"Сделаем Америку снова великой" половина казахстанцев также не определились с отношением.





Примечательно, что некоторые регионы в Казахстане в большей степени симпатизируют Трампу и оптимистичны по поводу его влияния.Так, в Алматы, Алматинской и Мангистауской областях в среднем более четвертинаселения, считают, что приход Трампа на президентский пост принесет позитивные изменения в неcкольких направлениях. 35% жителей Алматинской области и 40% алматинцев уверены, что он может положительно повлиять на мировую политику. В Алматы также дали благоприятный прогноз для Америки - не сомневаются в этом 34%.





31% респондентов из Мангистауской области заявили, что Казахстан только выграет от смены президентов США. Впрочем, столько же мангистаусцев считают, что еще рано делать выводы о влиянии Трампа на Казахстан, а 38% уверены, что от смены президентов в США ничего не поменяется.





Другие же области более категоричны в своих заявлениях. Так Южно-Казахстанская область видят в приходе Трампа плюсы для мировой политики (40%), но в то же время не спешат с выводами в других сферах (по отношению к Казахстану эта цифра достигает 59%, а к Америке - 67%). В Атырауской к Трампу положительно относится 14% населения, однако положительный прогноз относительно мира и США не дал ни один респондент. Это сделали 26% жителей Северно-Казахстанской области, где четверть населения (24%) считают Трампа лучше своих предшественников, однако только 9% предполагают позитивные изменения для Казахстана.



