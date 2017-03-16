В Павлодаре охранник сауны занимался сводничеством
16 марта 2017, 10:17
Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.
При проведении оперативно-профилактического мероприятия « Stop-трафик» оперативниками управления по борьбе с организованной преступностью ДВД в одном из гостиничных комплексов областного центра задержан подозреваемый в сводничестве 44-летний охранник, сотрудник охранного агентства, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Павлодарской области.
Подозреваемый задержан с поличным при получении 5 тысяч тенге от 23-летней девушки, оказывающей интимные услуги.
В отношении задержанного проводится расследование по статье 309 ч. 1 УК РК – организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество. Данная статья предусматривает ответственность до пяти лет лишения свободы.
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