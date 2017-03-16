Алик Айдарбаев стал первым вице-министром по инвестициям и развитию РК

Алик Айдарбаев , занимавший ранее должность акима Мангистауской области стал первым вице-министром по инвестициям и развитию Республики Казахстан. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава МИР РК Женис Касымбек , передает Zakon.kz





"Сегодня нашему коллективу представил первого вице-министра по инвестициям и развитию РК Алика Айдарбаева. Он настоящий профессионал своего дела, начиная трудовой путь с оператора прошел все ступени производственного процесса, затем руководил крупными компаниями.

В последние годы Алик Серикович успешно возглавлял Мангистаускую область. Сейчас перед министерством стоят весомые задачи по модернизации и индустриализации Казахстана. Уверен, что Алик Серикович приложит все усилия для решения поставленных задач перед нами главой государства и Правительством", - написал Ж.Касымбек.



