В ЮКО неделя «Наурыз - думан» началась с раздачи Наурыз-коже
16 марта 2017, 10:24
Организатором мероприятия выступила Ассамблея народа Казахстана ЮКО.
В Южно-Казахстанской области началась неделя «Наурыз – думан» посвященная празднованию Наурыза. Праздничная неделя, которая продлится до 21 марта, началась с мероприятия «Наурыз-пати» на берегу реки Кошкар ата, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима ЮКО.
Организатором мероприятия выступила Ассамблея народа Казахстана ЮКО. Этнокультурные объединения региона предложили гостям блюда национальной кухни, в том числе Наурыз коже - традиционное блюдо на празднике Наурыз.
В ходе мероприятия, представители различных этносов представили к вниманию присутствующих концертную программу. Кроме того, жителей региона поздравили с праздником руководитель секретариата Ассамблеи народа Казахстана Южно-Казахстанской области Муратали Калмуратов, заместитель акима г. Шымкент Кайрат Нуртай, а также руководитель областного управления культуры Нурболат Ахметжанов.
Наурыз мейрамы – этот праздник является символом весеннего обновления, и каждый он празднуется в регионе поновому. В этом году, праздничная неделя продолжится ярмаркой местных ремесленников, акцией чистоты, ярмаркой отечественных продуктов и благотворительными мероприятиями.
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