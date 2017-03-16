Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В ЮКО неделя «Наурыз - думан» началась с раздачи Наурыз-коже

16 марта 2017, 10:24

Организатором мероприятия выступила Ассамблея народа Казахстана ЮКО.


В Южно-Казахстанской области началась неделя «Наурыз – думан» посвященная празднованию Наурыза. Праздничная неделя, которая продлится до 21 марта, началась с мероприятия «Наурыз-пати» на берегу реки Кошкар ата, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима ЮКО.



Организатором мероприятия выступила Ассамблея народа Казахстана ЮКО. Этнокультурные объединения региона предложили гостям блюда национальной кухни, в том числе Наурыз коже - традиционное блюдо на празднике Наурыз.



В ходе мероприятия, представители различных этносов представили к вниманию присутствующих концертную программу. Кроме того, жителей региона поздравили с праздником руководитель секретариата Ассамблеи народа Казахстана Южно-Казахстанской области Муратали Калмуратов, заместитель акима г. Шымкент Кайрат Нуртай, а также руководитель областного управления культуры Нурболат Ахметжанов.



Наурыз мейрамы – этот праздник является символом весеннего обновления, и каждый он празднуется в регионе поновому. В этом году, праздничная неделя продолжится ярмаркой местных ремесленников, акцией чистоты, ярмаркой отечественных продуктов и благотворительными мероприятиями.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...