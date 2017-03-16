В ЮКО неделя «Наурыз - думан» началась с раздачи Наурыз-коже

В Южно-Казахстанской области началась неделя «Наурыз – думан» посвященная празднованию Наурыза. Праздничная неделя, которая продлится до 21 марта, началась с мероприятия «Наурыз-пати» на берегу реки Кошкар ата, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима ЮКО.













Организатором мероприятия выступила Ассамблея народа Казахстана ЮКО. Этнокультурные объединения региона предложили гостям блюда национальной кухни, в том числе Наурыз коже - традиционное блюдо на празднике Наурыз.













В ходе мероприятия, представители различных этносов представили к вниманию присутствующих концертную программу. Кроме того, жителей региона поздравили с праздником руководитель секретариата Ассамблеи народа Казахстана Южно-Казахстанской области Муратали Калмуратов, заместитель акима г. Шымкент Кайрат Нуртай, а также руководитель областного управления культуры Нурболат Ахметжанов.











