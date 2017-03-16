Премьер-министр РК прибыл с рабочей поездкой в ВКО
16 марта 2017, 10:32
Бакытжан Сагинтаев прибыл в ВКО по поручению президента.
В ходе рабочей поездки Премьер-министр ознакомится с ходом реализации Послания Президента РК «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» в крупных промышленно-индустриальных и сельскохозяйственных предприятиях, объектах здравоохранения и образования региона, сообщает Zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.
Также ожидается встреча с предпринимателями и общественностью по вопросам социально-экономического развития области.
Кроме того, Б.Сагинтаев проинспектирует ход реконструкции Международного аэропорта и ТЭЦ-1 города Семей.
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