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Премьер-министр РК прибыл с рабочей поездкой в ВКО

16 марта 2017, 10:32

Бакытжан Сагинтаев прибыл в ВКО по поручению президента.


В ходе рабочей поездки Премьер-министр ознакомится с ходом реализации Послания Президента РК «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» в крупных промышленно-индустриальных и сельскохозяйственных предприятиях, объектах здравоохранения и образования региона, сообщает Zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Также ожидается встреча с предпринимателями и общественностью по вопросам социально-экономического развития области.

Кроме того, Б.Сагинтаев проинспектирует ход реконструкции Международного аэропорта и ТЭЦ-1 города Семей.

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