В Алматы распутная мать двоих детей продала своего новорожденного сына за 2 тыс. долларов

Задаток за ребенка подозреваемая получила еще до родов.

Полицейские Алматы с поличным задержали женщину, пытавшуюся продать своего новорожденного ребенка, передает передает Zakon.kz





Как удалось выяснить оперативникам УБОП, 22-летняя уроженка Кызылординской области перед родами стала активно заниматься поиском новых родителей для своего еще не родившегося ребенка. Женщина изначально планировала заработать на этом.





«Информация, полученная оперативным путем, нами была тщательно проверена. Она подтвердилась. Мать двух малолетних детей решительно настроилась на продажу своего будущего ребенка. Плата – две тысячи долларов. Часть денег женщина получила еще до родов, оставшуюся – после передачи дитя покупательнице. Малыш мужского пола родился здоровым, весом более 4 килограммов. Сделка между женщинами состоялась на съемной квартире в одном из домов по проспекту Сейфулина. Подозреваемая была задержана с поличным», - сообщил начальник Управления по борьбе с организованной преступностью ДВД города Алматы полковник полиции Ерлан Оралбеков.





Биологическая мать мальчика замужем, имеет двух детей в возрасте 2 и 3 лет, постоянной работы не имеет, зарабатывает проституцией.





«Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 135 ч.1 УК РК. Досудебное расследование по данному факту проводит Следственное управление ДВД города Алматы. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанной на период производства. А ребенок, те временем, помещен в Дом малютки», - подытожил полковник Оралбеков.



