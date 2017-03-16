В Астане состоялась презентация интернет-портала Базы данных НПО

15 марта 2017 года Комитетом по делам гражданского общества Министерства по делам религий и гражданского общества организован семинар для неправительственных организаций города Астаны по представлению сведений в Базу данных НПО.

В рамках семинара состоялась презентация интернет-портала Базы данных НПО infonpo.kz. Интернет-портал разработан Комитетом по делам гражданского общества Министерства по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан для представления сведений неправительственными организациями в Базу данных НПО.

Сведения представляются неправительственными организациями:

- через интернет-портал Базы данных НПО. Авторизация на интернет-портале возможна при помощи ключа ЭЦП, полученного в ЦОНе. При входе на интернет-портал Базы данных, неправительственные организации смогут ознакомиться с Руководством пользователя, где дан пошаговый алгоритм по работе с порталом.

- через почту либо нарочно на бумажном и электронном носителях (CD-дисках, либо USB-флэш-накопителях в формате Word).

В ходе семинара представители неправительственных организаций задавали интересующие их вопросы: по заполнению форм отчетности в Базу данных НПО, по грантовому финансированию, по формированию тематик государственного социального заказа и другие.

Справочно: База данных НПО - информационная база данных, формируемая в целях обеспечения прозрачности деятельности неправительственных организаций и информирования общественности о них, а также для использования в рамках размещения государственного социального заказа, предоставления грантов и присуждения премий.

Что дает База данных НПО для самих НПО: База данных НПО обеспечит открытость и прозрачность, доступность информации о деятельности НПО для общественности и доноров. Через Базу данных НПО граждане, заинтересованные в помощи, могут получить необходимую информацию о НПО, другие НПО и доноры могут лучше узнать и подобрать потенциальных партнеров.

В соответствии с пунктом 5 статьи 41 Закона Республики Казахстан «О некоммерческих организациях», некоммерческие организации, созданные в форме учреждения, общественного объединения, акционерного общества, фонда, объединения юридических лиц в форме ассоциации (союза), а также в иных организационно-правовых формах, не предусмотренных статьей 17 настоящего Закона, филиалы и представительства (обособленные подразделения) иностранных и международных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Республики Казахстан, ежегодно до 31 марта представляют в уполномоченный орган в сфере взаимодействия с неправительственными организациями сведения о своей деятельности, в том числе о своих учредителях (участниках), составе имущества, источниках формирования и направлениях расходования денег в порядке, утверждаемом уполномоченным органом в сфере взаимодействия с неправительственными организациями.