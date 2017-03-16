Финансовая пирамида привлекла внимание прокуратуры Кызылординской области

В Кызылординской области начато расследование деятельности финансовой пирамиды, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

По сообщению прокурора Кызылординской области Х.Дауешова, в регионе набирает оборот незарегистрированная в стране компания «Questra Holdings Inc.», действующая на интернет-платформе.

Представители компании предлагают населению вложить деньги в портфель инвестора, привлечь новых людей, и обещают в будущем значительные заработки.

В прокуратуре региона отмечают, что в Казахстане запрещается реклама и деятельность финансовых пирамид. За нарушение запрета предусмотрена административная и уголовная ответственность.

«Поскольку характер и метод работы компании содержат все признаки финансовой пирамиды, по указанию прокуратуры области ДВД начато досудебное расследование по ст.217 УК РК (Создание и руководство финансовой пирамидой). Также решается вопрос по привлечению лиц, занимающихся рекламой компании, к административной ответственности по ст.150 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (Рекламирование деятельности финансовой пирамиды)», - сообщили в прокуратуре.

Финансовая пирамида - это схема инвестиционного мошенничества, в которой доход образуется за счет поступления денежных средств от привлечения новых инвесторов. Потенциальных инвесторов побуждают вкладывать деньги обещанием получения высоких доходов. Первоначально инвесторам выплачиваются процентные вознаграждения по вкладам. В последующем, по причине невозможности постоянного привлечения новых инвесторов, ресурсы пирамиды сокращаются. Логическим итогом такой ситуации становится крах финансовой пирамиды, в результате которого инвесторы теряют вложенные средства.