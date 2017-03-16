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Запуск системы видеофиксации вызвал пробки по всему Ташкенту

16 марта 2017, 10:38

Водители снизили скорость и перестали проскакивать на желтый и красный сигналы светофора.


В Ташкенте заработала система видеофиксации нарушений ПДД. Судя по наблюдениям журналистов, отношение водителей к соблюдению ПДД стало меняться, пишет Sputnik-Узбекистан.

Большинство водителей теперь уже не пытаются на скорости проскочить под мигающий зеленый или желтый сигнал на светофоре. Постепенно уходит в прошлое и нетерпеливое бибиканье на светофорах.

Крайне аккуратно подошли многие водители и к остановке авто возле разметки. Часа за два катания по центру города с плотным трафиком, журналисты обнаружили всего около 20 авто, переехавших так называемую стоп-линию.

При этом были и те, кто продолжал нагло нарушать, объезжать стоящие авто по встречной полосе, поворачивать там, где им вздумается. Видимо эти люди просто выпали из информационного пространства и до сих пор не знают о запуске камер. Ну что ж, письмо счастья для них видимо уже в пути.

Интересно, что такая аккуратность водителей вызвала довольно большие пробки в центре города. Особенно это было заметно на Ц-5, возле кинотеатра "Панорамный", стадиона "Бунёдкор", на перекрестках Шухрат и метро "Минор", возле бизнес-центра "Пойтахт".

Причина была проста — водители снизили среднюю скорость передвижения по городу, а также перестали проскакивать на желтый и красный сигналы светофора, что, конечно, притормозило общий трафик, но зато сделало его безопасным. Интересно, что дорожные службы столицы даже сегодня, в первый день работы системы, продолжали наносить на некоторых дорогах разметку.

Фото: Сообщество Drivers.uz

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