Нурлан Нигматулин прибыл с официальным визитом в Беларусь

Сегодня начался двухдневный официальный визит Председателя Мажилиса Нурлана Нигматулина в Республику Беларусь, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Программой предусмотрено возложение венка к Вечному огню у Монумента Победы. Также запланированы встречи с руководством палат Национального собрания Беларуси.

В ходе визита предусматривается встреча с профессорско-преподавательским составом и студентами Белорусского государственного университета, а также посещение Минского автомобильного завода.