Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

МИД РК: сирийская оппозиция все-таки не приедет на переговоры в Астану

16 марта 2017, 10:43

Ранее сообщалось, что представители сирийской оппозиции могут приехать в Астану в ночь на четверг 16 марта.


Сирийская вооруженная оппозиция не приедет на переговоры в Астану, сообщил руководитель пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков.

Третий раунд межсирийских переговоров начался в Астане во вторник и должен был завершиться в среду. Ожидалось, что вооруженная оппозиция Сирии не примет участия во встрече, так как ранее они заявили об отказе. Позже МИД Казахстана сообщил, что в ночь на четверг ожидается прибытие представителей Южного и Северного фронтов сирийской оппозиции, таким образом, переговоры были продлены на один день.

"Я могу вам сообщить, что вчера вечером поступила информация о том, что представители сирийской вооруженной оппозиции все-таки не приедут в Астану", — сказал Жайнаков по телефону. Ранее в Астане прошли два этапа переговоров по Сирии — 23-25 января и 15-16 февраля. Главным вопросом встреч является мирное урегулирование сирийского конфликта между правительством САР и представителями оппозиции.

Источник: Sputnik Казахстан
Фото © Sputnik / Болат Шайхинов

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...