МИД РК: сирийская оппозиция все-таки не приедет на переговоры в Астану
16 марта 2017, 10:43
Ранее сообщалось, что представители сирийской оппозиции могут приехать в Астану в ночь на четверг 16 марта.
Сирийская вооруженная оппозиция не приедет на переговоры в Астану, сообщил руководитель пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков.
Третий раунд межсирийских переговоров начался в Астане во вторник и должен был завершиться в среду. Ожидалось, что вооруженная оппозиция Сирии не примет участия во встрече, так как ранее они заявили об отказе. Позже МИД Казахстана сообщил, что в ночь на четверг ожидается прибытие представителей Южного и Северного фронтов сирийской оппозиции, таким образом, переговоры были продлены на один день.
"Я могу вам сообщить, что вчера вечером поступила информация о том, что представители сирийской вооруженной оппозиции все-таки не приедут в Астану", — сказал Жайнаков по телефону. Ранее в Астане прошли два этапа переговоров по Сирии — 23-25 января и 15-16 февраля. Главным вопросом встреч является мирное урегулирование сирийского конфликта между правительством САР и представителями оппозиции.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото © Sputnik / Болат Шайхинов
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