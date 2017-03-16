В Алматы с парковки торгового центра угнали автомобиль с щенком алабая внутри
16 марта 2017, 10:53
Автовладелец ищет очевидцев угона.
В Алматы 15 марта с парковки торгово-развлекательного комплекса угнали внедорожник, передает Zakon.kz.
Преступление было совершено на парковке ТРК Carrefour Grand Park Almaty, расположенного по ул. Кабдолова, 1 (уг. Алтынсарина).
На видео видно, что молодой человек зашел на парковку и, осмотревшись, выбрал цель - джип. На вскрытие машины у преступника ушло немного времени для того, чтобы ее завести понадобилось повозиться подольше.
Автовладелец ищет очевидцев угона.
"Ребят, у моего бухгалтера вчера в 18:00 в районе Кабдолова - Алтынсарина угнали Toyota Surf cветло-серого цвета, гос номер 319 MYA 02. В багажнике был щенок алабая. Угнали с парковки без особых эмоций и стеснений. Если есть какая-либо информация по данному происшествию, обращаться по номеру 8 747 518 95 29. г. Алматы", - сказано в распространяемом сообщении.
Запись сделана владельцем угнанного авто на сотовый телефон с экрана компьютера.
фото угонщика
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4849090-f780a4a30e43285093efa1739038cf09
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...