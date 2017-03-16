В Алматы с парковки торгового центра угнали автомобиль с щенком алабая внутри

В Алматы 15 марта с парковки торгово-развлекательного комплекса угнали внедорожник





Преступление было совершено на парковке ТРК Carrefour Grand Park Almaty, расположенного по ул. Кабдолова, 1 (уг. Алтынсарина).





На видео видно, что молодой человек зашел на парковку и, осмотревшись, выбрал цель - джип. На вскрытие машины у преступника ушло немного времени для того, чтобы ее завести понадобилось повозиться подольше.





Автовладелец ищет очевидцев угона.





"Ребят, у моего бухгалтера вчера в 18:00 в районе Кабдолова - Алтынсарина угнали Toyota Surf cветло-серого цвета, гос номер 319 MYA 02. В багажнике был щенок алабая. Угнали с парковки без особых эмоций и стеснений. Если есть какая-либо информация по данному происшествию, обращаться по номеру 8 747 518 95 29. г. Алматы", - сказано в распространяемом сообщении.



Запись сделана владельцем угнанного авто на сотовый телефон с экрана компьютера.





фото угонщика