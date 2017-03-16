Алик Айдарбаев стал первым вице-министром по инвестициям и развитию РК

Алик Айдарбаев, занимавший ранее должность акима Мангистауской области стал первым вице-министром по инвестициям и развитию Республики Казахстан. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава МИР РК Женис Касымбек, передает Zakon.kz.

«Сегодня нашему коллективу представил первого вице-министра по инвестициям и развитию РК Алика Айдарбаева. Он настоящий профессионал своего дела, начиная трудовой путь с оператора прошел все ступени производственного процесса, затем руководил крупными компаниями.

В последние годы Алик Серикович успешно возглавлял Мангистаускую область. Сейчас перед министерством стоят весомые задачи по модернизации и индустриализации Казахстана. Уверен, что Алик Серикович приложит все усилия для решения поставленных задач перед нами главой государства и Правительством», - написал Ж.Касымбек.

Айдарбаев Алик Серикович родился 19 мая 1963 года в с. Александровка Енбекшиказахского района Алматинской области. Окончил Казахский политехнический институт им. В.И. Ленина (1985) по специальности «Технология и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений»

Имеет звание Кандидата технических наук, тема диссертации: «Физико-химические методы повышения нефтеотдачи пластов»;

Является Почетным профессором Казахского национально-технического университета им. Сатпаева, Членом-корреспондентом Национальной инженерной академии Республики Казахстан

Трудовой стаж:

· Оператор, технолог, мастер по добыче нефти и газа НГДУ «Жетыбайнефть» (1985-1991);

· Заместитель начальника цеха поддержания пластового давления НГДУ «Жетыбайнефть» объединения «Мангышлакнефть» (1991-1994);

· Начальник участка поддержания пластового давления, начальник цеха добычи нефти и газа, заместитель генерального директора, Первый вице-президент ГАО «Южказнефтегаз» (1994-1995);

· Генеральный директор АО «ТУРГАЙ-ПЕТРОЛЕУМ» (09.1995-12.2009);

· Генеральный директор АО «Мангистаумунайгаз» (2009-2011);

· Управляющий директор АО «НК «КазМунайГаз» (КМГ) по разведке и добыче (25.04.2011-12.2011);

· Генеральный директор акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (12.2011-01.2013);

· Аким Мангистауской области (01.2013-03.2017)

Прочие должности:

· Член, председатель совета Кызылординского филиала партии «Асар» (2004-2006);

· Член координационного совета, член Правления Национальной экономической палаты «Союз «Атамекен»;

· Член Совета предпринимателей при Президенте Республики Казахстан (04.2005-04.2007);

· Председатель Совета директоров АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (05.2011)

Имеет ряд государственных и международных наград.