Хиллари Клинтон может претендовать на пост мэра Нью-Йорка
16 марта 2017, 11:01
Сейчас мэром города является Билл Де Блазио.
Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что может принять участие в выборах мэра Нью-Йорка, которые пройдут в ноябре 2017 года, передает Life.ru со ссылкой на TMZ.
Сейчас мэром города является Билл Де Блазио.
По информации источника, Клинтон об этом сказала в прошлом месяце. Сама же бывший госсекретарь США никак не комментирует данную информацию.
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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