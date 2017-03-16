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Хиллари Клинтон может претендовать на пост мэра Нью-Йорка

16 марта 2017, 11:01

Сейчас мэром города является Билл Де Блазио.


Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что может принять участие в выборах мэра Нью-Йорка, которые пройдут в ноябре 2017 года, передает Life.ru со ссылкой на TMZ.

Сейчас мэром города является Билл Де Блазио.

По информации источника, Клинтон об этом сказала в прошлом месяце. Сама же бывший госсекретарь США никак не комментирует данную информацию.

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

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