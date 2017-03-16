Новый аким Акмолинской области провел первое совещание

Напомним, Общественный совет в регионе создан еще в начале прошлого года, во исполнение 99-го шага Плана нации Главы государства, сообщает Zakon.kz со ссылкой официальный сайт области.

Как отметил глава региона в своем отчете, в прошлом году в области сохранилась положительная динамика развития промышленной, аграрной и социальной сфер и выразил членам Общественного совета признательность за проделанную совместную работу, отметив что и в дальнейшем готов к сотрудничеству в целях повышения благосостояния жителей области.

Подводя итоги работы, глава региона подчеркнул значимость работы Общественного совета, который за достаточно небольшой период времени уже стал эффективной диалоговой площадкой между исполнительной властью и гражданским обществом. Кроме того, М.Мурзалин рассказал о поставленных Главой государства задачах в ходе его рабочего визита в Акмолинскую область.

Напомним, на встрече с активом области Нурсултан Назарбаев перед регионом поставил ряд задач по развитию АПК путем создания сельскохозяйственных кооперативов, повышению производительности за счет использования научного потенциала, расширению возможностей МСБ и туристической отрасли региона.

Добавим, в регионе в Общественных советах всех уровней работают 266 человек из различных категорий общества. За прошлый год Общественным советом по области проведено свыше 200 заседаний, где рассмотрен широкий комплекс вопросов, затрагивающих интересы общества.

Подробному анализу на заседаниях комиссий областного Общественного совета подверглась работа исполнительных органов по исполнению бюджета за 2015 год и его формированию на среднесрочный период. Также членами совета изучались и анализировались мнения населения в отношении земельных вопросов. Итогом данной работы стал ряд предложений, направленных на рассмотрение в Республиканскую комиссию по земельной реформе.

В целом на областном уровне было рассмотрено порядка 350 проектов правовых актов, на доработку с замечаниями и предложениями возвращено более 50-ти.