Компьютерный клуб в Алматы оштрафовали на 1,9 млн. тенге

Клуб работал без регистрации и уплаты фиксированного налога за 37 компьютеров.

Владельцу данного заведения было вручено уведомление для самостоятельного устранения нарушения, которое налогоплательщик не исполнил , сообщает , сообщает Zakon.kz





В связи с чем, за сокрытие объектов налогообложения, владелец компьютерного клуба привлечен к административной ответственности на сумму 1,9 млн.тенге.





Согласно налогового законодательства, персональные компьютеры, используемые для проведения игр подлежат регистрации в налоговых органах, и с каждого компьютера, используемого для проведения игр, ежемесячно производится уплата налога в бюджет в размере 4 МРП или 9076 тенге.





Все компьютерные клубы, не исполняющие налоговые обязательства в части регистрации компьютеров в налоговых органах по истечении десяти дней также будут привлекаться к ответственности.





Работа в данном направлении продолжается Управлением государственных доходов по Медеускому району г.Алматы.