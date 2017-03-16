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Компьютерный клуб в Алматы оштрафовали на 1,9 млн. тенге

16 марта 2017, 11:03

Клуб работал без регистрации и уплаты фиксированного налога за 37 компьютеров.


Владельцу данного заведения было вручено уведомление для самостоятельного устранения нарушения, которое налогоплательщик не исполнил, сообщает Zakon.kz.

В связи с чем, за сокрытие объектов налогообложения, владелец компьютерного клуба привлечен к административной ответственности на сумму 1,9 млн.тенге.

Согласно налогового законодательства, персональные компьютеры, используемые для проведения игр подлежат регистрации в налоговых органах, и с каждого компьютера, используемого для проведения игр, ежемесячно производится уплата налога в бюджет в размере 4 МРП или 9076 тенге.

Все компьютерные клубы, не исполняющие налоговые обязательства в части регистрации компьютеров в налоговых органах по истечении десяти дней также будут привлекаться к ответственности.

Работа в данном направлении продолжается Управлением государственных доходов по Медеускому району г.Алматы.

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