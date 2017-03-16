Компьютерный клуб в Алматы оштрафовали на 1,9 млн. тенге
16 марта 2017, 11:03
Клуб работал без регистрации и уплаты фиксированного налога за 37 компьютеров.
Владельцу данного заведения было вручено уведомление для самостоятельного устранения нарушения, которое налогоплательщик не исполнил, сообщает Zakon.kz.
В связи с чем, за сокрытие объектов налогообложения, владелец компьютерного клуба привлечен к административной ответственности на сумму 1,9 млн.тенге.
Согласно налогового законодательства, персональные компьютеры, используемые для проведения игр подлежат регистрации в налоговых органах, и с каждого компьютера, используемого для проведения игр, ежемесячно производится уплата налога в бюджет в размере 4 МРП или 9076 тенге.
Все компьютерные клубы, не исполняющие налоговые обязательства в части регистрации компьютеров в налоговых органах по истечении десяти дней также будут привлекаться к ответственности.
Работа в данном направлении продолжается Управлением государственных доходов по Медеускому району г.Алматы.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4849095-89491fbcca9ccd6b45b887fbf7681445
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...