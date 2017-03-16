Премьер-министр РК прибыл с рабочей поездкой в ВКО

В ходе рабочей поездки Премьер-министр ознакомится с ходом реализации Послания Президента РК «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» в крупных промышленно-индустриальных и сельскохозяйственных предприятиях, объектах здравоохранения и образования региона, сообщает Zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Также ожидается встреча с предпринимателями и общественностью по вопросам социально-экономического развития области.

Кроме того, Б.Сагинтаев проинспектирует ход реконструкции Международного аэропорта и ТЭЦ-1 города Семей.