По каким критериям оценивается работа министров и акимов поинтересовались в «Ак жоле»

Депутаты фракции ДПК «Ак жол» потребовали ясности: по каким критериям оценивается работа министров и акимов. Об этом заявила Екатерина Никитинская в депутатском запросе фракции в адрес главы правительства, сообщает Zakon.kz.

Она отметила, что нынешние ключевые индикаторы не отвечают требованиям, установленным законодательством. «Например, для Министерства национальной экономики в качестве первого целевого индикатора предусмотрен «уровень декомпозиции Стратегического плана развития РК до 2020 г.». А такие показатели, как темпы экономического роста, параметры внешнего долга и иные важные критерии макроэкономического развития - не представлены», - сказала депутат, обращаясь к Б.Сагинтаеву.

При этом она отметила, что в качестве ключевых индикаторов Министерства по инвестициям и развитию указаны производительность труда и объем экспорта в черной и цветной металлургии, количество привлеченных инвесторов из списка Global-2000 (транснациональных компаний) и запуск проектов в рамках сотрудничества с КНР.

«Но совершенно отсутствуют приоритеты в области национальной обрабатывающей промышленности, - недоумевала Е.Никитинская. - Министерство сельского хозяйства сделало упор на индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства и индексе физического объема инвестиций в основной капитал производства продуктов питания, хотя очевидно, что второй показатель является составляющей величиной первого. То есть, об одном результате это министерство рапортует дважды. Такие примеры можно привести по всем ведомствам».

Меморандумы с акимами областей по ряду индикаторов суммарно превышают показатели отраслевых министерств в два раза (!), что говорит об отсутствии координации и формальном характере как планирования, так и отчётов об исполнении таких показателей, продолжила депутат, заметив, что также вызывает недоумение, почему на фоне требований о прозрачности госорганов, меморандумы министров и акимов не размещаются на сайтах самих министерств, так и в интернете, в качестве официальных обязательств их руководителей.

«Возможно потому, что в ряде случаев такие меморандумы просто не заключаются? - предположила она. - Это лишает граждан страны возможности знать - какие задачи поставлены перед тем или иным ведомством, какова роль каждого из них в социально-экономическом развитии страны, а также насколько успешно министры и акимы справляются (или НЕ справляются) с возложенными на них обязанностями».

В связи с чем депутаты фракции предложили премьер-министру обеспечить контроль за заключением меморандумов и реальным содержанием индикаторов, а также предусмотреть их размещение на интернет-ресурсах госорганов в открытом доступе. А также переработать систему используемых в меморандумах целевых индикаторов, отойдя от формальных оценок к конкретным показателям социально-экономического развития отрасли или региона. Внедрить в практику привлечение к ответственности первых руководителей госоргана за неисполнение целевых индикаторов, предусмотренных меморандумами.