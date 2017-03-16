Появились новые факты нападения на граждан сотрудниками охранного агентства в Павлодаре

Кто пинал мужчина не запомнил, но в ходе предварительного следствия опознал двух сотрудников – того, кто ударил ногой в лицо и кто бил резиновой дубинкой. В результате этого инцидента посетитель кафе получил закрытый оскольчатый перелом левой плечевой кости.

Второе нападение на павлодарцев охранники «Элекор Кузет» совершили в сентябре 2016 года.





В кафе «Бар West» свое 30-летие в кругу близких отмечала жительница Павлодара. По словам Куата Артыкбаева, один из гостей курил в туалете, администрация заведения, сделав посетителю замечание, включила в общий счет именинницы штраф за курение в неположенном месте в размере пяти тысяч тенге, который женщина и ее 50-летняя мать отказались платить.





"Между администрацией и посетительницами завязался словесный конфликт и «тревожной кнопкой» администрация вызвала сотрудников «Элекор Кузет». Последние начали выталкивать гостей и хозяев мероприятия, давая им понять, что вечер для них закончен. Обеим женщинам в лицо брызнули из перцового баллончика, им стало плохо, мать потеряла сознание", - рассказал заместитель прокурора области.