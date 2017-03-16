Появились новые факты нападения на граждан сотрудниками охранного агентства в Павлодаре
16 марта 2017, 11:14
Оба нападения произошли в прошлом году с разницей в полгода.
Прокуратура области, как и обещала, провела специальную пресс-конференцию, где рассказала о вновь открывшихся фактах нападения на граждан сотрудников скандально известного охранного агентства «Элекор Кузет». Оба нападения произошли в прошлом году с разницей в полгода.
В марте 2016 года в кафе «Гамарджоба» сотрудники «Элекор Кузет» сломали левое предплечье посетителю, который вместе с женой отдыхал в этом заведении.
Потерпевший вышел покурить на улицу и возле кафе у него возник инцидент с другим посетителем.
"В этот момент приехали сотрудники службы охраны, которую, видимо, вызвала администрация кафе. Мужчин стали разнимать. Один из охранников ударил потерпевшего ногой в лицо, тот упал, второй охранник резиновой палкой нанес упавшему удар по левому предплечью. Затем несколько охранников начали его пинать", - рассказал заместитель прокурора области Куат Артыкбаев.
Кто пинал мужчина не запомнил, но в ходе предварительного следствия опознал двух сотрудников – того, кто ударил ногой в лицо и кто бил резиновой дубинкой. В результате этого инцидента посетитель кафе получил закрытый оскольчатый перелом левой плечевой кости.
Второе нападение на павлодарцев охранники «Элекор Кузет» совершили в сентябре 2016 года.
В кафе «Бар West» свое 30-летие в кругу близких отмечала жительница Павлодара. По словам Куата Артыкбаева, один из гостей курил в туалете, администрация заведения, сделав посетителю замечание, включила в общий счет именинницы штраф за курение в неположенном месте в размере пяти тысяч тенге, который женщина и ее 50-летняя мать отказались платить.
"Между администрацией и посетительницами завязался словесный конфликт и «тревожной кнопкой» администрация вызвала сотрудников «Элекор Кузет». Последние начали выталкивать гостей и хозяев мероприятия, давая им понять, что вечер для них закончен. Обеим женщинам в лицо брызнули из перцового баллончика, им стало плохо, мать потеряла сознание", - рассказал заместитель прокурора области.
По обоим этим фактам в первом случае Южный, во втором - Центральный отделы полиции прекратили досудебные расследования за отсутствием состава преступления.
"Изучение материалов обоих дел показало, что расследование фактически не велось, реальная картина произошедшего и роль каждого из сотрудников охранного агентства, а также выяснение всех обстоятельств следствием не проводились. Заволокитившие дело сотрудники полиции привлечены к дисциплинарной ответственности. Сейчас уже в рамках проверочных мероприятий уголовные дела возобновлены и направлены в ОВД для дальнейшего расследования. Они взяты на контроль прокурором области. Суд избрал в отношении четырех сотрудников агентства меру пресечения в виде залога, на что мы внесли протест по одному из подозреваемых. Ждем решения суда", – сказал Куат Артыкбаев.
Дополнительно на брифинге Куат Артыкбаев добавил, что в гражданском порядке в суде рассматривается иск ДВД Павлодарской области к ТОО «Элекор Кузет» о прекращения деятельности охранного агентства и лишения его лицензии.
Напомним, в январе 2017 года двое сотрудников охранного агентства «Элекор Кузет» за «превышение полномочий» уже приговорены к 4,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Еще двое, примирившись с потерпевшим и возместив ему моральный ущерб, отпущены из зала суда на свободу.
Источник: pavlodarnews.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4849099-4977957092af293da50041ab4135b4de
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...