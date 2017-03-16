В Казахстане наблюдается замедление темпов инфляции
16 марта 2017, 11:15
В феврале 2017 года месячная инфляция составила 1%.
Экономическая модель Национального Банка по прогнозированию макроэкономических параметров демонстрирует высокую вероятность соответствия прогнозов по инфляции целевым ориентирам и в 1 полугодии 2018 года. Об этом журналистам сообщил председатель Национального Банка Казахстана Данияр Акишев на традиционной пресс-конференции, передает корреспондент Zakon.kz.
По словам главы Нацбанка, «в феврале 2017 года месячная инфляция составила 1%, что соответствует 7,8% в годовом выражении». «Таким образом, годовая инфляция закрепилась в границах целевого коридора 6-8% и, при отсутствии шоков, будет складываться внутри него в течение всего 2017 года», – отметил Д. Акишев.
«Возможность дальнейшего сохранения инфляции внутри целевого коридора подтверждают результаты обследования по оценке инфляционных ожиданий. Результаты последнего февральского опроса населения показывают снижение уровня воспринимаемой населением годовой и месячной инфляции. В феврале количественная оценка инфляционных ожиданий на год вперед составила 5,9%, то есть, сложилась на уровне ниже фактической инфляции», – констатировал он.
Кубатбек Туратбеков
Фото с сайта caravan.kz
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