В Индии предложили сажать пожизненно за перевозку говядины

Употребление в пищу говядины разрешено лишь в восьми из 29 штатов и территорий Индии.

Главный министр штата Гуджарат Виджай Рупани заявил, что его правительство внесёт на следующей неделе законопроект, предлагающий карать пожизненным заключением за забой коров и провоз коровьего мяса , передает , передает Life.ru





В настоящее время за убийство священных для индуистов животных в штате предусмотрен срок "всего" до семи лет лишения свободы.





— Мы хотим, чтобы этот закон стал более строгим, — говорит Рупани, принадлежащий к правящей в стране националистической Индийской народной партии. — В законопроекте мы укажем, что активно участвовавшие в забое коров, а также в транспортировке говядины будут наказаны пожизненным заключением. Их автомобили также будут конфискованы.





В настоящее время, как напоминает британская газета The Guardian, употребление в пищу говядины разрешено лишь в восьми из 29 штатов и территорий (административные единицы) Индии. В прочих штатах это является уголовно наказуемым деянием, причём предусмотренная за убийство коров в Гуджарате ответственность даже не является максимальной: в штатах Харьяна, Джаркханд и Джамму и Кашмир за такое деяние полагается до 10 лет тюрьмы.



