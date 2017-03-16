Тенге снова немного укрепился
16 марта 2017, 11:32
Доллар подешевел на 1 тенге.
По итогам утренней торговой сессии на Казахстанской фондовой бирже (KASE) средневзвешенный курс доллара США составил 317,99 тенге за доллар (-1,03 тенге), сообщает Zakon.kz.
Первая сделка утренней сессии прошла по цене 318 тенге. Минимальная стоимость составила 317,5 тенге, максимальная - 318,5 тенге.
Объем торгов составил 105 100 тыс.долларов (+48 250 тыс. USD).
В торгах принял участие 21 член валютного рынка KASE.
По состоянию на 10.59 по времени Астаны, фьючерсы на нефть сорта Brent выросли на 2,321 процента, до 52,130 доллара за баррель.
Фото: kursive.kz
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