Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Тенге снова немного укрепился

16 марта 2017, 11:32

Доллар подешевел на 1 тенге.


По итогам утренней торговой сессии на Казахстанской фондовой бирже (KASE) средневзвешенный курс доллара США составил 317,99 тенге за доллар (-1,03 тенге), сообщает Zakon.kz.

Первая сделка утренней сессии прошла по цене 318 тенге. Минимальная стоимость составила 317,5 тенге, максимальная - 318,5 тенге.

Объем торгов составил 105 100 тыс.долларов (+48 250 тыс. USD).

В торгах принял участие 21 член валютного рынка KASE.

По состоянию на 10.59 по времени Астаны, фьючерсы на нефть сорта Brent выросли на 2,321 процента, до 52,130 доллара за баррель.

Фото: kursive.kz

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...