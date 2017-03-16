Российского физика, который сбежал из плена в Казахстане, готовят к возвращению

Российский физик-ядерщик Юрий Образцов, который несколько лет провёл в плену в казахстанском ауле, завтра встречается с российским консулом, после чего начнут готовиться документы для его возвращения в Россию , пишет , пишет Life.ru





Напомним, накануне стало известно о российском гражданине, который рассказал, что в течение нескольких лет находился в плену в ауле





Координатор новосибирского поискового отряда "Маяк" Павел Злобин, в который и поступила информация о месте нахождения россиянина, рассказал, что сейчас Юрий помещён в приют при консульстве РФ в Алматы. Завтра он встречается с российским консулом, все необходимые документы направлены российской стороне, после чего Юрий получит справку о возможности пересечения российской границы. Прямо сейчас Юрия невозможно вернуть в Россию, поскольку у него нет никаких документов.





Павел отметил, что россиянину удалось бежать из плена, до вокзала он добрался на перекладных и намеревался уехать в Новосибирск, однако этого сделать не удалось из-за отсутствия документов.





На Юрия обратили внимания 10 марта в привокзальном торговом центре. Координатор поисковой группы Тамара Полуэктова заметила мужчину, который целый день сидел на одном месте и был одет совсем не по погоде.





Юрий рассказал, что сразу по приезде у него отобрали все документы и удерживали в рабстве. Название аула он вспомнить не может из-за частичной амнезии. Подтверждается информация о том, что его избивали, — об этом свидетельствуют переломы ушей в нескольких местах, а также раздробленная нога. Кроме того, у мужчины инвалидность по зрению. По словам Юрия, очки у него разбили сразу, и ему приходилось передвигаться на ощупь.



