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Бакытжан Сагинтаев ознакомился с работой Актогайского горно-обогатительного комбината

16 марта 2017, 11:35

Премьер-Министра РК проинформировали об основных этапах строительства и развития объекта.


Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев посетил флагман казахстанской индустрии - Актогайский ГОК, сообщает Zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев в ходе рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область ознакомился с работой Актогайского горно-обогатительного комбината, который стал одним из крупнейших в мире.

Б.Сагинтаева проинформировали об основных этапах строительства и развития объекта. Далее на смотровой площадке карьера Премьер-Министру РК рассказали о технологии добычи руды, а позже на обогатительной фабрике по переработке сульфидной руды Премьер-Министра ознакомили с технологией обогащения руды.

Актогайский комплекс по производству меди из окисленной руды, старт которому в декабре 2016 года в рамках Дня индустриализации дал Глава государства Нурсултан Назарбаев, уже выведен на проектную мощность. К концу текущего года объем производства катодной меди планируется довести 20 тыс. тонн.

Актогайский ГОК – проект Группы KAZ Minerals, крупный рудник открытого типа, расположенный в Восточно-Казахстанской области близ одноименного поселка Аягозского района. Входит в число самых больших неосвоенных медных месторождений в мире.

Напомним, Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев, по поручению Главы государства, начал рабочие поездки по регионам страны. Первой в рабочем графике Премьера стала Восточно-Казахстанская область.

Фото: primeminister.kz

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