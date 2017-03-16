Бакытжан Сагинтаев ознакомился с работой Актогайского горно-обогатительного комбината
16 марта 2017, 11:35
Премьер-Министра РК проинформировали об основных этапах строительства и развития объекта.
Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев посетил флагман казахстанской индустрии - Актогайский ГОК, сообщает Zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.
Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев в ходе рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область ознакомился с работой Актогайского горно-обогатительного комбината, который стал одним из крупнейших в мире.
Б.Сагинтаева проинформировали об основных этапах строительства и развития объекта. Далее на смотровой площадке карьера Премьер-Министру РК рассказали о технологии добычи руды, а позже на обогатительной фабрике по переработке сульфидной руды Премьер-Министра ознакомили с технологией обогащения руды.
Актогайский комплекс по производству меди из окисленной руды, старт которому в декабре 2016 года в рамках Дня индустриализации дал Глава государства Нурсултан Назарбаев, уже выведен на проектную мощность. К концу текущего года объем производства катодной меди планируется довести 20 тыс. тонн.
Актогайский ГОК – проект Группы KAZ Minerals, крупный рудник открытого типа, расположенный в Восточно-Казахстанской области близ одноименного поселка Аягозского района. Входит в число самых больших неосвоенных медных месторождений в мире.
Напомним, Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев, по поручению Главы государства, начал рабочие поездки по регионам страны. Первой в рабочем графике Премьера стала Восточно-Казахстанская область.
Фото: primeminister.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4849110-5f047a219abd89bc75de34f6a8642296
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...