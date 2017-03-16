Имангали Тасмагамбетов вручит верительную грамоту Путину
16 марта 2017, 11:45
Церемония пройдет в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца.
Сегодня, 16 марта, президент России Владимир Путин примет верительные грамоты у послов иностранных государств, в том числе и у Имангали Тасмагамбетова, который совсем недавно был назначен послом Казахстана в РФ, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Кремля.
В сообщении отмечается, что церемония традиционно пройдет в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца.
Верительные грамоты главе Российского государства вручат 18 вновь прибывших послов: Вардан Суренович Тоганян (Республика Армения), Абдул Каюм Кучай (Исламская Республика Афганистан), Жан Артур Режибо (Королевство Бельгия), Рене Кото Сунон (Республика Бенин), Антонио Луис Эспинола Салгадо (Федеративная Республика Бразилия), г-жа Гисела Аталида Годинес Сасо (Республика Гватемала), Гари Корен (Государство Израиль), Хайдар Мансур Хади (Республика Ирак), Имангали Нургалиевич Тасмагамбетов (Республика Казахстан), Фахад Мохамед Аль-Аттыйя (Государство Катар), Артуро Фурнье Фасио (Республика Коста-Рика), Риши Рам Гхимире (Федеративная Демократическая Республика Непал), Луис Бенхамин Чимой Артеага (Республика Перу), Абду Салам Диалло (Республика Сенегал), Мохаммед Али Шихи (Тунисская Республика), Хюсейин Лазип Дириоз (Турецкая Республика), Родриго Хосе Ньето Матурана (Республика Чили), Ив Россье (Швейцарская Конфедерация).
Напомним, в начале февраля этого года указом Президента РК Имангали Тасмагамбетов был освобожден от должности заместителя Премьер-министра.
Фото: rferl.org
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