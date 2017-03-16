Золотовалютные резервы Казахстана на конец февраля достигли 30 млрд долларов
16 марта 2017, 11:46
За месяц ЗВР увеличились на 2% или на 558 млн долларов.
Золотовалютные резервы Национального Банка на конец февраля по предварительным данным составили 30 млрд долларов, увеличившись за месяц на 2% или на 558 млн. долларов. Об этом журналистам во время пресс-конференции сообщил председатель Национального Банка Казахстана Данияр Акишев, передает корреспондент Zakon.kz.
По данным НБРК, общая сумма международных резервов страны, включая активы Национального фонда – 63 млрд долларов, достигла 93 млрд долларов или около 70% от ВВП, проинформировал Д. Акишев.
Кубатбек Туратбеков
Фото: kursiv.kz
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