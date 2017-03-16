Высокий профессионализм и компетентность

Ильяс Рамазанов,

зав. отделом обеспечения деятельности Квалификационной комиссии

Аппарата Высшего Судебного Совета РК

Эффективность и надежность функционирования любой системы в значительной степени зависят от ее стабильности. Высокий профессионализм и компетентность действий судей могут быть обеспечены способностью принимать грамотные решения при отправлении правосудия.

Лица, являющиеся кандидатами в судьи, должны обладать высоким чувством гражданской ответственности и соответствующими знаниями и навыками. Поэтому в основе кадровой политики государства лежат принципы высокого профессионализма, компетентности, законопослушания.

За последние годы процедура отбора кандидатов в судьи во всех странах претерпела существенные изменения, причем в большинстве случаев в сторону улучшения. Нынешняя процедура отбора кандидатов в судьи в Казахстане достаточно схожа с действующей у нашего ближайшего соседа Российской Федерации, за исключением некоторых аспектов.

В частности, в законодательстве РФ тоже есть такие элементы, как квалификационный экзамен и конкурс, однако отсутствует этап полиграфологического тестирования. Из-за особенностей государственного устройства в РФ действуют Высшая квалификационная коллегия судей РФ и квалификационные коллегии субъектов федерации. У нас же прием квалификационных экзаменов возложен на Квалификационную комиссию при Высшем Судебном Совете РК, а отбор и представление к назначению в компетенции Высшего Судебного Совета РК. В РФ квалификационный экзамен на должность судьи проводится по экзаменационным билетам, каждый из которых содержит три вопроса по различным отраслям права, две задачи из судебной практики и одно практическое задание (проект процессуального документа). Он подразделяется на устную и письменную работы. Опрос на экзамене должен быть проведен по всем вопросам экзаменационного билета даже в случае, если по какому-то из них кандидат показал недостаточную подготовленность. По усмотрению экзаменатора кандидату могут быть предложены дополнительные вопросы в пределах программы подготовки судей. Устные ответы и письменная работа оцениваются на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно», а по итогам экзамена делается вывод: «квалификационный экзамен на должность судьи сдал» или «не сдал». Решения об оценках и по итогам экзамена принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов комиссии, принимавших участие в приеме экзамена (у нас каждый член экзаменационной комиссии выставляет собственный балл, которые потом суммируются). Результаты экзамена объявляются в день его завершения и отражаются в протоколе. При отрицательном результате, равно как и при неявке на экзамен без уважительной причины, кандидат вправе сдать его повторно в срок, определяемый экзаменационной комиссией, но не ранее, чем через шесть месяцев. В Казахстане кандидату в таком случае придется ждать год. Экзаменационная комиссия выдает лицу, сдавшему квалификационный экзамен, удостоверение установленного образца. Результаты экзамена действительны в течение трех лет с момента его сдачи.

В соответствии со ст. 11 Закона РК «О Высшем Судебном Совете Республики Казахстан» в состав Квалификационной комиссии назначаются председатель, пять специалистов из числа преподавателей права, ученых-юристов, по одному представителю Генеральной прокуратуры, министерства юстиции, адвокатуры и представители общественности, также Судебным жюри делегируются трое судей на ротационной основе. Председатель и члены Комиссии назначаются или делегируются сроком на два года. Необходимо отметить, что в настоящее время состав Комиссии представлен двумя судьями Верховного Суда РК, двумя председателями районных судов, пятью докторами юридических наук (специализирующихся по различным отраслям права), одним доктором философии (PhD), представителями общественности РОО «Казахстанский союз юристов».

Процедура сдачи квалификационного экзамена кандидатами в судьи в Казахстане включает в себя три этапа компьютерное тестирование на знание законодательства РК, проверку знаний претендента и способность их применения на практике по экзаменационным билетам, моделирующим конкретные ситуации из судебной практики, и психологическое тестирование.

Компьютерный тест на знание законодательства состоит из 100 вопросов, включающих такие отрасли права, как конституционное, административное, гражданское, гражданское процессуальное, уголовное и уголовно-процессуальное. Положительным считается результат, когда кандидат набирает 80 и более баллов, что является основанием его допуска к следующему этапу.

Проверка знаний претендента и способность их применения на практике проводится в форме устного собеседования в Квалификационной комиссии. В настоящее время разработано 50 билетов, при этом экзаменационный билет состоит из трех практических заданий по уголовному, гражданскому и административному праву, а также процессуальному законодательству.

Психологическое тестирование включает в себя ответы на представленные три группы вопросов и тест «Люшера» (цветовой тест). Результаты психологического тестирования не имеют порогового значения. По результатам сдачи квалификационных экзаменов лицу выдается справка, которая действительна в течение четырех лет с момента сдачи экзамена.

В Центральном аппарате Комитета национальной безопасности лица, сдавшие квалификационный экзамен на должность судьи, проходят исследование в соответствии с «Правилами прохождения полиграфологического исследования кандидатами в судьи», утвержденными Постановлением Правительства РК № 191 от 7 апреля 2016 года. В прошлом году нами к материалам личного дела приобщены заключения в отношении 64 кандидатов в судьи. Члены Высшего Судебного Совета подлежат ознакомлению с результатами психологического тестирования и полиграфологического исследования в случае принятия участия кандидата в конкурсе на вакантную должность судьи.

Лица, успешно окончившие специализированную магистратуру Академии правосудия при Верховном Суде РК, освобождаются от сдачи квалификационных экзаменов в течении четырех лет со дня окончания обучения, также в течение четырех лет могут претендовать на должность судьи лица, ранее работавшие судьями не менее пяти лет, но таким правом не обладают судьи, освобожденные от должности по отрицательным мотивам.

В соответствии с новыми требованиями Квалификационная комиссия в 2016 году провела четыре заседания, из 295 кандидатов, принявших участие в сдаче квалификационного экзамена на должность судьи, успешно сдали 65 человек, что составило 22 процента, в 2015 году 292 (39,7 процента).

Анализ результатов сдачи квалификационного экзамена свидетельствует об эффективности принятых мер по усилению требований к кандидатам в судьи. Количество лиц, сдавших квалификационный экзамен, по сравнению с прошлым годом уменьшилось более чем в четыре раза. Уменьшение количества лиц, желающих сдать квалификационный экзамен на должность судьи в текущем году, обусловлено введением с января 2016 года новых требований к стажу работы по юридической специальности. В соответствии с требованиями действующего законодательства судьей районного суда может быть назначен гражданин РК, достигший возраста двадцати пяти лет, имеющий высшее юридическое образование, высокие морально-нравственные качества, безупречную репутацию и, как правило, не менее пяти лет стажа работы в качестве секретаря судебного заседания, консультанта (помощника) суда, прокурора, адвоката либо не менее десяти лет стажа работы по юридической профессии.

Так, в 2016 году 350 лиц не допущены к сдаче квалификационного экзамена на должность судьи ввиду отсутствия у них необходимого стажа работы по юридической специальности. В настоящее время 888 кандидатов в судьи находятся в списке успешно сдавших квалификационный экзамен.

На основе практического анализа работы Квалификационной комиссии аппаратом Высшего Судебного Совета совершенствуется процедура принятия экзаменов, обеспечиваются соответствующие меры безопасности и функционирования электронной системы, посредством которой осуществляется компьютерное тестирование кандидатов в судьи.