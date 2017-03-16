Павлодареца ждет уголовное наказание за хранение авторучки с функцией аудио-видео записи

Со слов мужчины такую авторучку ему подарили.

За приобретение и хранение авторучки с функцией аудио-видео записи павлодарец будет привлечен к уголовной ответственности, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-служба ДВД Павлодарской области.





Павлодарскими полицейскими проводится расследование в отношении 35-летнего мужчины по признакам преступления, предусмотренного статьей 399 ч. 1 УК РК - незаконное изготовление, производство, приобретение, сбыт или использование специальных технических средств негласного получения информации.





Сотрудниками полиции у подозреваемого обнаружена и изъята авторучка со встроенным аудио-видео устройством. Со слов мужчины авторучку ему подарили.





По заключению специалиста авторучка предназначена для скрытой фото и видео фиксации и относится к категории специальных технических средств. На карте памяти авторучки имеется 10 видеофайлов.





Данное устройство может использоваться для негласного получения и записи информации. Оборот таких специальных технических средств строго регламентирован законодательством РК и подлежит лицензированию.





В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд.