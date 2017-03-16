Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Павлодареца ждет уголовное наказание за хранение авторучки с функцией аудио-видео записи

16 марта 2017, 11:56

Со слов мужчины такую авторучку ему подарили.


За приобретение и хранение авторучки с функцией аудио-видео записи павлодарец будет привлечен к уголовной ответственности, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-служба ДВД Павлодарской области.

Павлодарскими полицейскими проводится расследование в отношении 35-летнего мужчины по признакам преступления, предусмотренного статьей 399 ч. 1 УК РК - незаконное изготовление, производство, приобретение, сбыт или использование специальных технических средств негласного получения информации.

Сотрудниками полиции у подозреваемого обнаружена и изъята авторучка со встроенным аудио-видео устройством. Со слов мужчины авторучку ему подарили.

По заключению специалиста авторучка предназначена для скрытой фото и видео фиксации и относится к категории специальных технических средств. На карте памяти авторучки имеется 10 видеофайлов.

Данное устройство может использоваться для негласного получения и записи информации. Оборот таких специальных технических средств строго регламентирован законодательством РК и подлежит лицензированию.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...