Павлодареца ждет уголовное наказание за хранение авторучки с функцией аудио-видео записи
16 марта 2017, 11:56
Со слов мужчины такую авторучку ему подарили.
За приобретение и хранение авторучки с функцией аудио-видео записи павлодарец будет привлечен к уголовной ответственности, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-служба ДВД Павлодарской области.
Павлодарскими полицейскими проводится расследование в отношении 35-летнего мужчины по признакам преступления, предусмотренного статьей 399 ч. 1 УК РК - незаконное изготовление, производство, приобретение, сбыт или использование специальных технических средств негласного получения информации.
Сотрудниками полиции у подозреваемого обнаружена и изъята авторучка со встроенным аудио-видео устройством. Со слов мужчины авторучку ему подарили.
По заключению специалиста авторучка предназначена для скрытой фото и видео фиксации и относится к категории специальных технических средств. На карте памяти авторучки имеется 10 видеофайлов.
Данное устройство может использоваться для негласного получения и записи информации. Оборот таких специальных технических средств строго регламентирован законодательством РК и подлежит лицензированию.
В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд.
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