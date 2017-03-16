Главный тренд весны-2017: девушки идут в тату-салоны за веснушками
16 марта 2017, 12:00
Веснушки на лбу, носу и щеках придают лицу юность, миловидность и даже сексуальную привлекательность.
На протяжении многих лет женщины пытались спрятать свои веснушки за слоем косметики. Но нынешней весной веснушки стали главным модным трендом, пишет Novate.ru.
Весна-2017 принесла новый (и весьма необычный) модный тренд. В этом сезоне «носят» веснушки. Причём это модно настолько, что девушки ложатся под иглу татуировщика, терпят боль, чтобы заполучить на собственном лице «солнечные поцелуи» и, конечно, выложить свои фотографии в инстаграме. Даже хештег соответствующий появился #freckletattoos.
Впрочем, чего греха таить – веснушки на лбу, носу и щеках придают лицу юность, миловидность и даже сексуальную привлекательность.
Первой обратить внимание на собственные веснушки решилась восходящая звезда бьюти-индустрии Кайли Дженнер – она не один раз демонстрировала своим подписчикам в сети Инстаграм (а их у неё более 71 миллионов) веснушчатое лицо без макияжа.
Восходящая звезда бьюти-индустрии Кайли Дженнер.
Серьёзное внимание в повседневном макияже веснушкам уделили на показах последних сезонов Emanuel Ungaro, Tibi, Temperley London, Atelier Versace, Christian Dior и Armani Prive: модели выглядели ультранатурально и свежо.
Те, кто пока не решается отправиться в салон татуировщика за веснушками, но очень хотят обзавестись модными в этом сезоне светло-коричневыми пятнышками на лице, могут воспользоваться специальным карандашом для рисования веснушек, который недавно появился на рынке.
Фото: соцсети
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