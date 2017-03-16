Главный тренд весны-2017: девушки идут в тату-салоны за веснушками

Веснушки на лбу, носу и щеках придают лицу юность, миловидность и даже сексуальную привлекательность.

На протяжении многих лет женщины пытались спрятать свои веснушки за слоем косметики. Но нынешней весной веснушки стали главным модным трендом , пишет , пишет Novate.ru





Весна-2017 принесла новый (и весьма необычный) модный тренд. В этом сезоне «носят» веснушки. Причём это модно настолько, что девушки ложатся под иглу татуировщика, терпят боль, чтобы заполучить на собственном лице «солнечные поцелуи» и, конечно, выложить свои фотографии в инстаграме. Даже хештег соответствующий появился #freckletattoos.





Впрочем, чего греха таить – веснушки на лбу, носу и щеках придают лицу юность, миловидность и даже сексуальную привлекательность.





Первой обратить внимание на собственные веснушки решилась восходящая звезда бьюти-индустрии Кайли Дженнер – она не один раз демонстрировала своим подписчикам в сети Инстаграм (а их у неё более 71 миллионов) веснушчатое лицо без макияжа.





Восходящая звезда бьюти-индустрии Кайли Дженнер.





Серьёзное внимание в повседневном макияже веснушкам уделили на показах последних сезонов Emanuel Ungaro, Tibi, Temperley London, Atelier Versace, Christian Dior и Armani Prive: модели выглядели ультранатурально и свежо.





Те, кто пока не решается отправиться в салон татуировщика за веснушками, но очень хотят обзавестись модными в этом сезоне светло-коричневыми пятнышками на лице, могут воспользоваться специальным карандашом для рисования веснушек, который недавно появился на рынке.







