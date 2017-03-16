Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

17 марта в Алматы начнется суд над Аблязовым

16 марта 2017, 12:01

Слушания будут проходить без основного фигуранта.


Назначена дата предварительного слушания по делу Аблязова и его сообщников, передает корреспондент Zakon.kz.

На 10.00 часов 17 марта назначена дата первого слушания в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы по делу Аблязова. Суду также преданы его сообщники - Жаримбетова Ж.Д., Садыкова К.А., Мәмеш С.Х.

Аблязов обвиняется по статьям 263 ч.4 УК РК в редакции от 2014 года - "создание и руководство преступным сообществом, а равно участие в нем"; 176 ч.3 - "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества"; 24 ч.3 - "Приготовление к преступлению и покушение на преступление"; 193 ч.3 - "Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем"; 220 ч.1 - "Незаконное использование денежных средств банка"; 228 - "Злоупотребление полномочиями" УК РК.

Жаримбетов, которого задержали пограничники в Турции по поддельному паспорту 17 января, обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 235 ч.3 - "Создание и руководство организованной группой в целях совершения одного или нескольких преступлений, а равно участие в ней"; 176 ч.3 - "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества"; 24 ч.3 - "Приготовление к преступлению и покушение на преступление"; 193 ч.3 - "Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем"; 220 ч.1 - "Незаконное использование денежных средств банка"; 228 - "Злоупотребление полномочиями" УК РК в редакции от 1997 года.

Садыков предан суду по статьям 235 ч.3; 176 ч.3; 24 ч.3; 176 ч.3; 193 ч.3; 220 ч.1; 228 УК РК в редакции от 1997 года.

Мәмеш обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 176 ч.3; 193 ч.3; 220 УК РК в редакции от 1997 года.

Суд будет проходить в открытом режиме, без основного фигуранта - Аблязова. Он находится вне пределов Казахстана. Действующее законодательство предусматривает возможность рассмотрения дела в суде в отсутствие подсудимого, в случае, если подсудимый находится вне пределов страны и уклоняется от явки в суд (статья 335 УПК).

В июле 2013 года Аблязов был арестован в соответствии с международным ордером на Лазурном берегу и с тех пор находился под стражей во Франции. Его экстрадиции одновременно добивались Россия, Украина и Казахстан. 9 декабря 2016 года Государственный Совет Французской Республики отменил решение Премьер-Министра Франции о выдаче Аблязова в Россию по экстрадиционному запросу и освободил его из-под ареста. В ответ на это Генеральная прокуратура Казахстана сделала заявление о том, что предпримет все предусмотренные законом меры для задержания обвиняемых в любых юрисдикциях, завершения расследования, обеспечения справедливого судебного разбирательства и возмещения нанесенного ущерба.

В РК Аблязова обвиняют в финансовых махинациях на сумму свыше 6 млрд долларов. По другим данным Аблязов и его сообщники похитили 7,5 млрд долларов. Казахстанской стороне удалось обнаружить большую часть активов, выведенных за границу под видом кредитов. Уголовное дело по обвинению Аблязова состоит из более чем 160 эпизодов и является одним из сложнейших экономических дел в национальной следственной практике.

фото: Sputnik Казахстан

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...