17 марта в Алматы начнется суд над Аблязовым

Слушания будут проходить без основного фигуранта.

Назначена дата предварительного слушания по делу Аблязова и его сообщников,





На 10.00 часов 17 марта назначена дата первого слушания в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы по делу Аблязова. Суду также преданы его сообщники - Жаримбетова Ж.Д., Садыкова К.А., Мәмеш С.Х.





Аблязов обвиняется по статьям 263 ч.4 УК РК в редакции от 2014 года - "создание и руководство преступным сообществом, а равно участие в нем"; 176 ч.3 - "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества"; 24 ч.3 - "Приготовление к преступлению и покушение на преступление"; 193 ч.3 - "Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем"; 220 ч.1 - "Незаконное использование денежных средств банка"; 228 - "Злоупотребление полномочиями" УК РК.





Жаримбетов, которого задержали пограничники в Турции по поддельному паспорту 17 января, обвиняется в совершении преступлений , предусмотренных ст.ст. 235 ч.3 - "Создание и руководство организованной группой в целях совершения одного или нескольких преступлений, а равно участие в ней"; 176 ч.3 - "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества"; 24 ч.3 - "Приготовление к преступлению и покушение на преступление"; 193 ч.3 - "Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем"; 220 ч.1 - "Незаконное использование денежных средств банка"; 228 - "Злоупотребление полномочиями" УК РК в редакции от 1997 года.





Садыков предан суду по статьям 235 ч.3; 176 ч.3; 24 ч.3; 176 ч.3; 193 ч.3; 220 ч.1; 228 УК РК в редакции от 1997 года.





Мәмеш обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 176 ч.3; 193 ч.3; 220 УК РК в редакции от 1997 года.





Суд будет проходить в открытом режиме, без основного фигуранта - Аблязова. Он находится вне пределов Казахстана. Действующее законодательство предусматривает возможность рассмотрения дела в суде в отсутствие подсудимого, в случае, если подсудимый находится вне пределов страны и уклоняется от явки в суд (статья 335 УПК).





В июле 2013 года Аблязов был арестован в соответствии с международным ордером на Лазурном берегу и с тех пор находился под стражей во Франции. Его экстрадиции одновременно добивались Россия, Украина и Казахстан. 9 декабря 2016 года Государственный Совет Французской Республики отменил решение Премьер-Министра Франции о выдаче Аблязова в Россию по экстрадиционному запросу и освободил его из-под ареста . В ответ на это Генеральная прокуратура Казахстана сделала заявление о том, что предпримет все предусмотренные законом меры для задержания обвиняемых в любых юрисдикциях, завершения расследования, обеспечения справедливого судебного разбирательства и возмещения нанесенного ущерба.





В РК Аблязова обвиняют в финансовых махинациях на сумму свыше 6 млрд долларов. По другим данным Аблязов и его сообщники похитили 7,5 млрд долларов. Казахстанской стороне удалось обнаружит ь большую часть активов, выведенных за границу под видом кредитов. Уголовное дело по обвинению Аблязова состоит из более чем 160 эпизодов и является одним из сложнейших экономических дел в национальной следственной практике.



