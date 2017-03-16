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Кредиты казахстанцев на конец января снизились до 12,5 трлн тенге

16 марта 2017, 12:01

Между тем выросла доля долгосрочных кредитов – до 83,5% с 81,9% .


Объем кредитов на конец января составил 12,5 трлн тенге, снизившись на 2,6% с начала года, что связано с сезонным снижением деловой активности, такие данные во время пресс-конференции журналистам представил председатель Национального Банка Казахстан Данияр Акишев, передает корреспондент Zakon.kz.

«В их структуре доля кредитов в национальной валюте с начала года увеличилась за месяц с 67,4% до 68,0% на фоне более значительного сокращения валютных кредитов. Также выросла доля долгосрочных кредитов – до 83,5% с 81,9% в результате существенного снижения портфеля краткосрочных займов», - рассказал Д. Акишев.

Он отметил, что дальнейшему расширению кредитования будет способствовать недавнее снижение базовой ставки и соответствующая стабилизация стоимости ресурсов на денежном рынке.

Кубатбек Туратбеков
Фото: www.ca-portal.ru

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