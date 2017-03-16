Акишев: Ситуация на валютном рынке продолжает демонстрировать устойчивую стабильность
Сохранение в январе-феврале мировых цен на нефть на уровне выше $53 за баррель стало причиной укрепления курса тенге. За 2 месяца 2017 года укрепление тенге составило 6,2%, и на конец февраля курс тенге составил 312,76 тенге за доллар США. Текущие значения обменного курса вернулись на уровень ноября 2015 года. Такие данные во время пресс-конференции озвучил председатель Национального Банка Казахстана Данияр Акишев, передает корреспондент Zakon.kz.
«После окончания «налоговой недели», которая прошла в конце февраля, обменный курс тенге начал естественный процесс корректировки после периода высокого сезонного спроса на национальную валюту», - рассказал Д. Акишев, добавив, что также «информация о росте запасов нефти в США в первой декаде марта оказала негативное влияние на нефтяные цены». «Снижение цены на нефть до уровня 51 доллар за баррель (13 марта) также стало причиной незначительного ослабления тенге», - сказал глава Нацбанка.
«Мы продолжим следовать принципам свободного плавающего обменного курса, что обеспечивает соответствие стоимости тенге внутренним и внешним фундаментальным факторам, а также достаточно высокую предсказуемость динамики курса тенге», - сказал Д. Акишев. Помимо этого он заметил, что Национальный Банк уже на протяжении полугода, начиная с сентября 2016 года, не проводит интервенции на валютном рынке. Поэтому, по словам председателя НБРК, влияние Национального Банка на фундаментальный тренд обменного курса равно нулю.
Кубатбек Туратбеков
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