Профессиональное образование на юге получат более 11 тысячи граждан
16 марта 2017, 12:08
Об этом сообщил на прошедшем брифинге в Региональной службе коммуникаций исполняющий обязанности руководителя образования Е.Бурханов.
По программе « Развития продуктивной занятости и массового предпринимательства» планируется обеспечение 11437 граждан техническим и профессиональным оборазованием и обучением на краткосрочных курсах. Об этом сообщил на прошедшем брифинге в Региональной службе коммуникаций исполняющий обязанности руководителя образования Е.Бурханов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима ЮКО.
По его словам, с учетом потребностей рынка труда, 4 584 участников программы получат образования по специальностям в области сельского хозяйства, промышленности, строительства, сферы обслуживания и образования.
Наряду с этим, в ходе брифинга исполняющий обязанности руководителя образования отметил о новом формате проведения Единого Национального Тестирования. Также Е.Бурханов сообщил, что в этом году внесены изменения в комлексное тестирование для выпускников технического и профессионального оборазования, желающих поступить в высшие учебные заведения. То есть, если выпускник ТиПО поступает в ВУЗ на родственную специальность, то он сдает тест по 2 дисциплинам. Всего в тесте 60 заданий и время тестирования составляет 1 час 40 минут. Максимальный балл должен составлять 70, а проходной – не меньше 35 баллов.
Фото: ontustik.gov.kz
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