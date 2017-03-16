Профессиональное образование на юге получат более 11 тысячи граждан

По программе « Развития продуктивной занятости и массового предпринимательства» планируется обеспечение 11437 граждан техническим и профессиональным оборазованием и обучением на краткосрочных курсах. Об этом сообщил на прошедшем брифинге в Региональной службе коммуникаций исполняющий обязанности руководителя образования Е.Бурханов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима ЮКО.





По его словам, с учетом потребностей рынка труда, 4 584 участников программы получат образования по специальностям в области сельского хозяйства, промышленности, строительства, сферы обслуживания и образования.





Наряду с этим, в ходе брифинга исполняющий обязанности руководителя образования отметил о новом формате проведения Единого Национального Тестирования. Также Е.Бурханов сообщил, что в этом году внесены изменения в комлексное тестирование для выпускников технического и профессионального оборазования, желающих поступить в высшие учебные заведения. То есть, если выпускник ТиПО поступает в ВУЗ на родственную специальность, то он сдает тест по 2 дисциплинам. Всего в тесте 60 заданий и время тестирования составляет 1 час 40 минут. Максимальный балл должен составлять 70, а проходной – не меньше 35 баллов.



