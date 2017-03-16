В рамках программы в текущем году разработаны 3 проекта на реконструкцию тепломагистралей М-2 и М-4 по 13 основным улицам.

Отопительный сезон в Жамбылской области проходит в штатном режиме. Об этом рассказало руководство областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, передает пресс-служба акима области.





Объекты бюджетной сферы и население области обеспечены необходимым объемом топлива. Моногород Жанатас обеспечен мазутом на 9666,14 тонн, Каратау – 11 771,8 тыс.м3 газом и Шу – 13 851,6 тонн углем.

Всем потребителям бесперебойно поставляется газ. На Акыртобинском подземном газохранилище имеется резерв 135 млн.кубометров газа. Потребление электроэнергии в регионе составляет 350-360 МВт/час. При этом электрическая нагрузка АО «Жамбылская ГРЭС»- 285 МВт. Теплоисточники предприятий АО «Таразэнергоцентр», «Жамбыл-Жылу», «ТемирЖол-Жылу», "Жаңатас-Су-Жылу", «Игілік», «Шу-Жылу», «София» и «Кулан-Тазалык» работают в штатном режиме. На сегодня коммунальные предприятия не имеют дебиторской задолженности за потребление природного газа, оплата производится своевременно.





Для реализации госпрограммы инфраструктурного развития «Нурлы-Жол» разработана комплексная программа до 2020 года, направленная на улучшение качества теплоснабжения, а так же снижения уровня износа тепловых сетей и котельного оборудования. За счет целевых трансфертов, выделенных из Национального фонда РК, в 2015-2016 годах в городе Тараз проложено 16,1км сетей теплоснабжения.





В рамках программы в текущем году разработаны 3 проекта на реконструкцию тепломагистралей М-2 и М-4 по 13 основным улицам. Кроме того, разрабатываются 4 проекта на сумму 47,3 млн. тенге по реконструкции тепломагистралей М-3 и строительство локальной котельной, расположенной в археологическом парке «Коне-Тараз». Сумма по модернизации системы теплоснабжения составляет 17,0 млрд. тенге, что позволит заменить 36,14 км тепловых сетей областного центра. Запланированные мероприятия позволят сократить тепловые потери до нормативных значений, снизить аварийность на тепловых сетях, уменьшить износ тепловых сетей на 22%. В городе Шу реализуется проект по реконструкции центральной котельной с заменой двух паровых котлов. С учетом запланированных ремонтных работ разработаны графики подачи горячего водоснабжения в летний период для потребителей г. Тараз. По предприятиям «Жамбыл-Жылу» и «ТемирЖол-Жылу» подача ГВС запланирована с третьей декады апреля, по предприятиям «ТЭЦ» и «Таразтрансэнерго» подача ГВС запланирована с 26 мая по 10 сентября.



