После снижения базовой ставки произошла коррекция ставок денежного рынка - Д. Акишев

После снижения базовой ставки, произошла соответствующая коррекция ставок денежного рынка. Об этом во время пресс-конференции журналистам сообщил председатель Национального Банка Казахстана Данияр Акишев, передает корреспондент Zakon.kz.

«Как и ожидалось, уровень ставки по однодневным операциям РЕПО снизился приблизительно на 1%, и находится вблизи нижней границы процентного коридора базовой ставки. По состоянию на 13 марта текущего года данная ставка составила 10,12%», - проинформировал Д. Акишев, добавив, что «на денежном рынке сохраняется избыточная тенговая ликвидность, в связи с чем Национальный Банк продолжает ее изъятие, главным образом, посредством размещения краткосрочных нот».

Д. Акишев уточнил, что за февраль объем нот в обращении увеличился на 8,6% до 2,9 трлн. тенге (с начала года - рост на 14,6%). «Доходность нот снижается вслед за базовой ставкой. 10 марта был проведен третий в этом году аукцион по размещению нот со сроком обращения 1 год с доходностью 9,6%», - отметил он.

Помимо этого, глава НБРК сообщил, что «по оценкам Нацбанка, текущий уровень базовой ставки отражает долгосрочное равновесие между достижением целей по инфляции и обеспечением финансовой стабильности».

Д. Акишев напомнил, что «стабилизация инфляции на уровне ниже 8% позволила Национальному Банку с 21 февраля снизить базовую ставку с 12% до 11% с сохранением процентного коридора +/- 1п.п», - сказал он.

Кубатбек Туратбеков