Архитектор превратил старый цементный завод в удивительный дом
16 марта 2017, 12:31
Завод, расположенный недалеко от Барселоны, был закрыт еще в эпоху Первой мировой войны.
Когда Рикардо Бофилл наткнулся на полуразрушенный цементный завод в 1973 году, он сразу же увидел целый мир, полный возможностей. Так родился дом La Fábrica, который за 45 лет из завода преобразовался в захватывающий и уникальный дом, передает Fullpicture.ru.
Завод, расположенный недалеко от Барселоны, был закрыт еще в эпоху Первой мировой войны. Понимая, какой объем работ предстоит, Рикардо Бофилл не испугался и выкупил здание. После нескольких лет частичной деконструкции, завод получил почти все, что нужно для комфортного проживания. Но работы в La Fábrica продолжаются и по сей день.
1973 году испанский архитектор Рикардо Бофилл купил цементный завод времен Первой мировой войны.
Он сразу же увидел потенциал здания и решил переделать его в жилой дом.
После нескольких лет частичной разборки, его команда приступила к отделке интерьера.
Весь периметр, от крыш до стен, был засажен растительностью.
Сам же завод преобразовался в захватывающий и уникальный дом.
Масштаб работ просто поражает.
Каждое помещение имеет свой уникальный стиль.
«У меня сложилось впечатление, что я нахожусь в своей замкнутой Вселенной, которая защищает меня от неприятностей повседневной жизни», пишет Бофилл.
«Жизнь продолжается здесь в непрерывной последовательности, с очень небольшой разницей между работой и досугом».
Несмотря на отделочные работы, архитектору удалось сохранить дух индустриального здания.
Особое внимание уделено рабочему пространству, так как дом является не только жилым помещением, но и рабочей студией.
Крыши дома – это целые травяные поля. Также в доме можно найти эвкалипты и пальмы.
Все это дает зданию некий таинственный аспект романтической разрухи, что делает его уникальным и неповторимым.
Кухня-столовая расположенная на первом этаже является местом встречи для семьи.
Несмотря на свою невероятную трансформацию, завод-дом по-прежнему находится в стадии создания новых идей.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4849128-6d3dfafd0ec1cdb467a5cf477aba1db9
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...