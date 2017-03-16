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Архитектор превратил старый цементный завод в удивительный дом

16 марта 2017, 12:31

Завод, расположенный недалеко от Барселоны, был закрыт еще в эпоху Первой мировой войны.


Когда Рикардо Бофилл наткнулся на полуразрушенный цементный завод в 1973 году, он сразу же увидел целый мир, полный возможностей. Так родился дом La Fábrica, который за 45 лет из завода преобразовался в захватывающий и уникальный дом, передает Fullpicture.ru.

Завод, расположенный недалеко от Барселоны, был закрыт еще в эпоху Первой мировой войны. Понимая, какой объем работ предстоит, Рикардо Бофилл не испугался и выкупил здание. После нескольких лет частичной деконструкции, завод получил почти все, что нужно для комфортного проживания. Но работы в La Fábrica продолжаются и по сей день.


1973 году испанский архитектор Рикардо Бофилл купил цементный завод времен Первой мировой войны.


Он сразу же увидел потенциал здания и решил переделать его в жилой дом.


После нескольких лет частичной разборки, его команда приступила к отделке интерьера.


Весь периметр, от крыш до стен, был засажен растительностью.


Сам же завод преобразовался в захватывающий и уникальный дом.


Масштаб работ просто поражает.


Каждое помещение имеет свой уникальный стиль.


«У меня сложилось впечатление, что я нахожусь в своей замкнутой Вселенной, которая защищает меня от неприятностей повседневной жизни», пишет Бофилл.


«Жизнь продолжается здесь в непрерывной последовательности, с очень небольшой разницей между работой и досугом».


Несмотря на отделочные работы, архитектору удалось сохранить дух индустриального здания.


Особое внимание уделено рабочему пространству, так как дом является не только жилым помещением, но и рабочей студией.


Крыши дома – это целые травяные поля. Также в доме можно найти эвкалипты и пальмы.


Все это дает зданию некий таинственный аспект романтической разрухи, что делает его уникальным и неповторимым.


Кухня-столовая расположенная на первом этаже является местом встречи для семьи.


Несмотря на свою невероятную трансформацию, завод-дом по-прежнему находится в стадии создания новых идей.

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