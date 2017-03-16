Алматинская область в числе лидеров по реализации проектов государственно-частного партнерства

Как отметил в ходе семинара исполняющий обязанности акима области Лаззат Турлашов, с целью исполнения поручения Главы государства в области активно ведется работа по развитию ГЧП.

«Алматинская область по праву считается одним из лидеров по реализации проектов в рамках государственно-частного партнерства», - отметил заместитель председателя АО «Казахстанский центр государственно-частного партнерства» Галымбек Мамраев в ходе кустового семинара по разъяснению механизмов ГЧП, организованного Министерством национальной экономики РК и АО «Казахстанский центр государственно-частного партнерства», - сообщает пресс-служба акима Алматинской области.





Как отметил в ходе семинара исполняющий обязанности акима области Лаззат Турлашов, с целью исполнения поручения Главы государства в области активно ведется работа по развитию ГЧП. В этом году планируется реализовать 11 проектов на сумму 20 млрд. тенге. Это 3 детских сада, 6 проектов в сфере сельского хозяйства и 2 проекта в сфере энергетики. В 2018 году будет начата реализация 47 проектов на сумму 36,6 млрд. тенге. Это 37 детских садов, 9 полигонов для складирования ТБО и 1 музей.









- Глава государства в нынешнем Послании «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентноспособность» отметил, что ГЧП показывает, как государство и бизнес совместно решают главные общенациональные задачи. Поэтому мы стремимся успешно работать в этом направлении. Для этого ведется активная работа по привлечению инвесторов. В целом до 2020 года в Алматинской области в рамках государственно-частного партнерства планируется реализация 66 проектов на общую сумму 56,6 млрд. тенге, - подытожил Л.Турлашов.





В ходе семинара выступил директор Департамента бюджетных инвестиций и развития государственно-частного партнерства Министерства национальной экономики РК Нурым Аязбаев. В своем выступлении Н.Аязбаев отметил, что на сегодня для развития ГЧП в стране имеется вся нормативно-правовая база, упрощены процедуры по определению частного партнерства.









Более подробно по вопросам разъяснения типовой конкурсной документации проекта ГЧП, типового договора ГЧП по способам осуществления государственно-частного партнерства в отдельных отраслях экономики рассказал заместитель председателя АО «Казахстанский центр государственно-частного партнерства» Галымбек Мамраев. В своем выступлении он отметил, что Алматинская область по праву считается одним из лидеров по реализации проектов в рамках ГЧП.









В ходе семинара говорили и о проблемных вопросах, с которыми на первых порах столкнулись предприниматели и представители местных исполнительных органов. Также организаторы семинара дали развернутые ответы на все прозвучавшие вопросы.

Стоит отметить, что в семинаре приняли участие представители акиматов Алматинской области и г.Алматы.





Фото: Пресс-служба акима Алматинской области



