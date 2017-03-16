Суд присяжных в Казахстане - гарантия объективного правосудия

С момента вступления в законную силу ЗРК «О присяжных заседателях» Специализированные межрайонные суды по уголовным делам Республики рассматривают уголовные дела с участием присяжных заседателей, и доверие народа к этому институту с каждым разом растет, об этом говорят и социологические опросы населения, которые свидетельствуют о том, что общество осведомлено о наличии института присяжных заседателей, но хотело бы видеть работу присяжных заседателей в более расширенном формате. Большинство казахстанцев (в среднем 63% из 765 опрошенных) положительно относятся к суду с участием присяжных заседателей. В среднем около половины населения (52% от 765 опрошенных) выразили доверительное отношение, т.е. считают, что суд с участием присяжных заседателей выносит более справедливые решения, чем суд, состоящий из судей - профессионалов.

О том, какие реформы необходимы, возможны и будут реализованы в ближайшее время под эгидой Центра исследования правовой политики, в рамках проведения информационной кампании по разъяснению прав и обязанностей присяжных заседателей, мы говорим с председателем Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Западно-Казахстанской области Кайратом Тулеугалиевичем Чалкаровым:

- Скажите, пожалуйста, из вашего опыта - насколько часто подсудимые используют возможность участия коллегии присяжных заседателей в рассмотрении уголовного дела, и по каким мотивам?

Следует отметить, что с 01 января 2007 года, то есть со дня вступления в силу Закона «О присяжных заседателях», уголовные дела с участием присяжных заседателей рассматривались областными судами. С 2010 года стали функционировать Специализированные межрайонные суды по уголовным делам, к подсудности которых перешли указанные дела.

Относительно заданного вопроса приведу следующие статистические данные: в 2010 году нашим судом рассмотрено 7 дел с участием присяжных заседателей, в 2011 году - 15 дел, в 2012 году - 11 дел, в 2013 году - 11 дел, в 2014 году - 7 дел, в 2015 году с участием присяжных заседателей не было рассмотрено ни одного дела, в 2016 году - 1 дело, и в первом квартале 2017 года - 1 дело. Как видно из приведенных, данных количество таких дел каждый год не стабильно.

Мотивы, которыми руководствуются подсудимые, могут быть разными: мнение родственников, подельников и сокамерников, уверенность в своей невиновности, надежда на снисхождение присяжных заседателей и т.п.

- Довольны ли вы тем, как работает система отбора присяжных заседателей? Нужно ли что-то менять в самой процедуре отбора присяжных и кандидатов в присяжные заседатели?

Процедура отбора кандидатов в присяжные заседатели и процедура отбора присяжных заседателей представляет из себя две различные стадии. Первая стадия - формирование первичных, запасных и дополнительных списков кандидатов в присяжные заседатели, которым занимаются местные исполнительные органы (акиматы районов, городов областного значения, областей, городов Астаны и Алматы). Вторая стадия - отбор присяжных заседателей из числа кандидатов, происходит в судебном заседании с участием государственного обвинителя, подсудимого, его защитника.

Наиболее актуальной проблемой являются недостатки, допускаемые при формировании списков кандидатов в присяжные заседатели, составляемых на основании избирательных списков. Имеются факты, когда в нарушение ст.10 Закона «О присяжных заседателях», устанавливающей категории лиц, которые не могут быть присяжными заседателями, в списки включаются лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость, лица, которые в силу преклонного возраста не могут участвовать в судебном заседании, умершие граждане, адвокаты, иные лица, которые в силу закона не могут быть присяжными заседателями. Указанные недостатки влекут волокиту на второй стадии, т.е. при формировании коллегии присяжных заседателей.

В истекшем году нашим судом внесено предложение в акимат г.Уральска о размещении списков кандидатов в присяжные заседатели на интернет-ресурсах. По результатам анализа Верховным Судом инициированы предложения о возложении обязанности по составлению первичного списка не на сотрудников акимата, а на сотрудников избирательной комиссии, которые всецело ознакомлены с базой данных и сведениями о гражданах, проживающих на соответствующей территории.

- Сколько присяжных отбирается для рассмотрения одного дела? Каковы гарантии того,

что судья примет во внимание решение присяжных?

Для рассмотрения одного дела отбирается 10 основных и 2 запасных присяжных заседателя. При этом запасные присяжные заседатели присутствуют в зале на протяжении всего судебного заседания, и в случае выбытия кого-либо из основных заседателей, заменяют его. Если возможность замены основных присяжных заседателей запасными исчерпана, судебное заседание объявляется недействительным с возвращением к этапу предварительной выборки кандидатов.

В совещательной комнате голосуют десять присяжных заседателей и один профессиональный судья, при этом голоса всех равны. Каждый в письменной форме должен ответить на три основных вопроса: 1) доказано ли, что деяние имело место; 2) доказано ли, что это деяние совершил подсудимый; 3) виновен ли подсудимый в совершении этого деяния. Голосование проходит тайно, во время голосования никто не имеет право входить в совещательную комнату. Перерыв может быть объявлен для отдыха присяжных заседателей, а также в связи с окончанием рабочего дня. Для признания лица виновным большинство голосующих должны ответить утвердительно на все три вопроса. Для оправдания лица необходимо чтобы на любой из трех вопросов отрицательно ответило шесть и более голосующих.

- В каких случаях подсудимый может просить о рассмотрении своего дела в присутствии присяжных? Может ли суд отказать подсудимому в этом праве и по каким причинам?

Дело с участием присяжных заседателей может быть рассмотрено в отношении подсудимого, обвиняемого по статье Уголовного кодекса, санкция которого предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы либо в виде смертной казни. Соответствующее ходатайство может быть заявлено подозреваемым на стадии ознакомления с материалами уголовного дела, либо подсудимым в ходе предварительного слушания, но до назначения главного судебного разбирательства.

Таким образом, в рассмотрении дела с участием присяжных заседателей может быть отказано, если обвинение предъявлено не по статьям, предусматривающим наказание в виде пожизненного лишения свободы или смертной казни, либо если ходатайство заявлено после назначения главного судебного разбирательства.

- Почему необходимо расширение области применения суда присяжных?

Во-первых, суд присяжных как таковой является важнейшей конституционной гарантией прав человека, это доступ к справедливому правосудию посредством делегирования полномочий судьи присяжным заседателям. Во-вторых это гарантия самостоятельной судебной власти, независимости суда, и справедливости судебной процедуры, через предствителей народа, что само собой исключит недоверие к судебной власти по категориям дел рассматриваемых с участием присяжных заседателей.

- Какие категории дел необходимо рассматривать, по вашему мнению, с участием суда присяжных заседателей?

Законодателем определен перечень категорий дел, по которым возможно рассмотрение дел с участием присяжных заседателей. В настоящее время под них подпадает порядка 14 составов, и мы полагаем это количество составов на настоящий момент оптимальным.

Большое спасибо за интервью!