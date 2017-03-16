Депутат: У нас не создана инфраструктура для переработки твердых бытовых отходов

«Куда везти эти отходы, если инфраструктура в РК для раздельного сбора, переработки и утилизации отходов не создана еще?» - Куралай Каракен.

Депутаты мажилиса представили сенаторам проект закона «О внесении изменений и дополнений в Экологический кодекс Республики Казахстан». В нем предложены изменения по четырем направлениям: область выбросов парниковых газов, общественных слушаний, сброса сточных вод в накопители, обращение с отходами, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





«В целях совершенствования системы торговли квот на выбросы парниковых газов и необходимости применения метода квотирования на основе удельных коэффициентов выбросов парниковых газов предлагается дополнить глоссарий экологического Кодекса понятием «удельный коэффициент выбросов парниковых газов», наделить уполномоченный орган правом разрабатывать и утверждать перечень этих коэффициентов, а также определять период действия национального плана распределения квот на выбросы парниковых газов», - сказала депутат Куралай Каракен.





По ее словам, эти поправки позволят устанавливать объективные и справедливые квоты для предприятий, осуществляющих выбросы парниковых газов. Кроме того, внесена поправка в переходные положения Экологического Кодекса с целью устранения коллизий в части предоставления предприятиями отчетов об инвентаризации выбросов парниковых газов.





«Таким образом, все нормы в сфере торговли квот на выбросы парниковых газов приостановлены до 1 января 2018 года» - пояснила депутат.





В части общественных слушаний законопроект предлагает исключить норму, устанавливающую обязанности отдельных хозяйствующих субъектов, не оказывающих значительного воздействия на окружающую среду, проводить общественные слушания по предпроектной и проектной документации перед их внесением на государственную экологическую экспертизу.





«Это обусловлено тем, что исключаемая норма создает излишнюю финансовую нагрузку на субъекты МСБ, хозяйственная деятельность которого не представляет экологической опасности и не включена в перечень видов хозяйственной деятельности, проекты которых подлежат внесению на общественные слушания определяемое уполномоченным органом в области охраны окружающей среды, - пояснила Каркен. - К примеру, в данный перечень не вошли такие виды хозяйственной деятельности как открытие аптеки, кулинарного магазина, парикмахерской, поскольку они не представляют опасности для окружающей среды. Кроме того, наличие такой нормы удлиняет для таких субъектов сроки получения экологических разрешений. При этом учтено, что остальные нормы Экологического Кодекса позволяют общественности и НПО самостоятельно проводить общественные экологические слушания по любым объектам».





Что касается сточных вод, то здесь депутаты предлагают восполнить правовой пробел в области сброса шахтных вод в накопители без очистки до нормативных показателей. То есть установить аналогичные экологические требования, как и для сброса попутно добываемых карьерных вод.





«Предложение мотивируется тем, что эти воды различаются лишь по способу добычи полезных ископаемых, а по содержанию и природному происхождению являются идентичными. Также, ввиду неопределенности в законодательстве термина «специальные накопители» законопроектом предлагается заменить его на понятие «пруды-накопители» и «пруды-испарители», имеющиеся в Водном Кодексе и являющиеся более конкретными наименованиями места приема сточных вод» - прокомментировала он.





Изменения в сфере обращений с отходами подразумевают приостановление некоторых норм Экологического Кодекса. Например запрет захоронений твердых бытовых отходов (ТБО) на полигонах в виду отсутствия инфраструктуры для раздельного сбора мусора и утилизации отходов.





«Законом РК от 28 апреля 2016 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам перехода к «зеленой экономике» внесены поправки в Экологический Кодекс, устанавливающие разные сроки введения в действие норм, запрещающих захоронение ТБО на полигонах без их предварительной переработки, - разъяснила Каркен. - Так, одна норма этого закона предусматривает запрет захоронения ТБО без их предварительной переработки с 1 января 2019 года. А другая норма этого же закона устанавливает запрет на прием полигонами конкретных видов отходов уже с 1 июля 2016 года».





В итоге сейчас полигонам запрещается принимать для захоронения такие виды отходов как пластмасса, бумага, ртутьсодержащие лампы, стеклобой, лом цветных металлов, автомобильные масла, батарейки, оргтехнику, крупногабаритные отходы, отходы строительных материалов и пищевые отходы.





«Все эти перечисленные виды отходов в совокупности являются в основном ТБО. Сейчас проблема обострилась в связи с тем, что с началом этого года владельцы полигонов обращаются за получением экологических разрешений. И если уполномоченный орган, следуя букве закона в экологических разрешениях будет запрещать размещение на полигонах этих отходов, возникает вопрос - куда везти эти отходы, если инфраструктура в РК для раздельного сбора, переработки и утилизации отходов не создана еще?» - задалась вопросом депутат.





Она отметила, что норма, запрещающая захоронение ТБО без их предварительной переработки с 1 января 2019 года, как раз и была введена для создания такой инфраструктуры.





«В сложившейся ситуация сегодня грозит захламлением населенных пунктов, а также появлением несанкционированных свалок. Соответственно, это вызовет отрицательную реакцию населения, - добавил Каркен. - В связи с этим проектом закона наряду с уточнением отходов, запрещенных к захоронению на полигонах, предусматривается приостановление действия норм, запрещающих захоронение на полигонах до 31 декабря 2018 года таких отходов, как пластмасса, макулатура, стеклобой, отходы строительных материалов и пищевых отходов».





«Введение отлагательной нормы будет содействовать созданию инфраструктуры по сбору и переработке ТБО и развитию МСБ в данной сфере» - заключила она.

Сенаторы законопроект поддержали во втором чтении.





Татьяна Ковалева, Астана