Хорошая память помогла полицейскому быстро раскрыть ограбление иностранцев в Алматы

В адрес начальника ДВД Алматы поступило письмо, в котором руководство КазНМУ имени Асфендиярова выражает благодарность сотруднику ОКП УВД Алмалинского района, капитану полиции Джумабаеву Талгату за профессионализм, проявленный при оперативном раскрытии грабежа, совершенного в отношении четырех студентов, граждан Индии, передает передает Zakon.kz





«Четырех иностранных студентов ограбили недалеко от университета. Они направлялись обычным маршрутом в сторону университета. К молодым людям подошел мужчина и представился полицейским, потребовав документы. Студенты попросили предъявить служебное удостоверение, так как "полицейский" был в гражданском, а не в соответствующей форме. Видимо, поняв, что студенты не настолько наивны, чтобы поддаться глупой уловке, псевдоинспектор вынул из кармана нож, и, угрожая, стал требовать деньги, сотовые телефоны. При этом, со слов свидетелей, он не особо стеснялся "посторонних глаз" и что время суток было дневное. Студенты поступили правильно, не споря с преступником, отдали то, что он требовал, и незамедлительно сообщили о случившемся в полицию», - воспроизвел детали ограбления Талгат Джумабаев.





Капитан, опросив потерпевших, начал складывать все детали произошедшего. Изначально было выяснено, что преступник ножом никого не задел. Поэтому его действия были квалифицированы, как грабеж. Очевидцы также видели, что грабитель, забрав имущество, побежал вдоль дороги и остановил такси.





«Подозрительным стало то, что такси сразу же остановилось и «подобрало» клиента, несмотря на то, что за ним бегут люди. Возможно, частный извозчик принял ситуацию наоборот, приняв «беглеца» за жертву, а группу «преследователей», студентов-иностранцев, за злоумышленников. В любом случае, таксист тоже попал под подозрение. Однако версия о сговоре группы лиц не состоялась. После допроса таксиста выяснилась одна примечательная деталь – при расчете за проезд у грабителя оказалась только одна купюра номиналом 5 тысяч тенге, на которую у водителя не было сдачи. В результате пришлось заехать на АЗС, где преступник вышел в магазин для размена денег. Это и стало единственной и самой точной зацепкой в деле», - уточнил капитан Джумабаев.





Запросив записи с камер видеонаблюдения, оперативник стал просматривать материал. И вдруг на экране увидел знакомое лицо. Джумабаев узнал в нем «старого фигуранта», которого он задерживал 3 года назад за грабеж. Им оказался гр. Ю.





«После установления личности подозреваемого в ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что гр. Ю. освободился из мест лишения свободы 30-го декабря прошлого года, и вполне вероятно, что именно он мог совершить вышеуказанное преступление. Увидев фото подозреваемого, все потерпевшие уверенно опознали в нем своего обидчика, его также опознали и свидетели. Через несколько дней преступление было раскрыто, грабитель задержан и взят под стражу», - резюмировал оперуполномоченный Джумабаев.





«Вот так грамотными действиями оперуполномоченного Джумабаева Талгата Кумысбековича восторжествовала справедливость. Пусть кто-то скажет, что это его работа, и что он обязан это делать... Так и есть! Но, проявив сноровку опытного полицейского, дедуктивное мышление, он образцовым примером в лучших традициях алматинской старой школы показал работу хваткого оперативника, не промахнувшись в своих действиях нигде», - отмечено в благодарственном письме.