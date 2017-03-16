В Казахстане институт присяжных заседателей
функционирует в соответствии с законом
Абнасиров Серик Казбекович,
судья Верховного Суда Республики Казахстан
Казахстанская модель суда присяжных заседателей
Казахстан выбрал, как наиболее приемлемую, модель, предусматривающую совместное принятие решения по делу профессиональным судьёй и присяжными заседателями. Была создана демократичная система со смешанной коллегией и присяжные стали эффективным противовесом по отношению к профессиональным судьям.
Опыт функционирования суда присяжных в Казахстане с 1 января 2007 года убеждает, что он справился со своей задачей. Он способствовал более полной реализации принципов состязательности, гуманности, публичности, и тем самым - более действенной охране прав и свобод граждан. Присяжные привнесли в деятельность суда живое восприятие, жизненный опыт, общественное понимание правды и справедливости. Участие граждан не только внесло свою лепту в формирование правовой культуры и правосознание, но и заставило судей, прокуроров, адвокатов критичнее относиться к доказательствам, способствовало повышению и их профессионального уровня.
Концепцией правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года предполагается постепенное расширение категорий уголовных дел, рассматриваемых судом с участием присяжных заседателей.
Это предопределило 21-й шаг Плана Нации о расширении области применения суда присяжных; законодательном определении категорий уголовных дел, по которым суд присяжных должен являться обязательным.
С учетом одобренных Национальной комиссией предложений (одобрена только определенная часть из предлагаемых составов) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 31 октября 2015 года за № 378-V подсудность суда присяжных законодательно расширена, к их подсудности отнесено дополнительно еще 4 состава особо тяжких преступлений.
Так, до принятия законодательных изменений суд с участием присяжных заседателей рассматривал дела о преступлениях, за совершение которых уголовным законом предусмотрены смертная казнь или пожизненное лишение свободы, за исключением 12 составов особо тяжких преступлений.
Новая редакция ч.1 ст. 631 УПК законодательно закрепила составы особо тяжких преступлений, предусмотренных ст. 125 ч.3 УК, ст. 128 ч.4, ст. 132 ч.5 УК, ст. 135 ч.4 УК, дела о которых может рассматривать суд с участием присяжных.
Таким образом, в соответствии с Законом Республики Казахстан от 31 октября 2015 года подсудность суда присяжных законодательно расширена на четыре состава особо тяжких преступлений.
Если раньше суд с участием присяжных заседателей рассматривал дела о преступлениях, за совершение которых уголовным законом были предусмотрены только лишь смертная казнь или пожизненное лишение свободы, то по новому уголовно-процессуальному закону в Республике Казахстан суд с участием присяжных заседателей рассматривает, кроме дел о преступлениях, за совершение которых уголовным законом предусмотрены смертная казнь или пожизненное лишение свободы, также дела о преступлениях, предусмотренных статьями 125 (частью третьей), 128 (частью четвертой), 132 (частью пятой), 135 (частью четвертой) Уголовного кодекса Республики Казахстан, санкциями которых смертная казнь или пожизненное лишение свободы не предусмотрены.
За 2016 год рассмотрено всего 47 дел в отношении 73 лиц (в 2015 году рассмотрены 42 уголовных дела в отношении 61 лица, из них оправдано 2 человека), по сравнению с предыдущим годом рассмотрение уголовных дел с участием присяжных заседателей увеличилось на 10,6%.
Качество рассмотрения специализированными межрайонными судами по уголовным делам с участием присяжных заседателей уголовных дел имеет тенденцию к улучшению.
Так, в 2016 года в апелляционном и кассационном порядке отменены приговоры в отношении 5 лиц, изменены в отношении 10 лиц, всего отменены и изменены приговоры в отношении 15 лиц, что составляет 20,5 % ко всем осужденным, оправданным лицам и в отношении которого дело прекращено
Тогда как, в 2015 года в апелляционном и надзорном порядке отменены приговоры в отношении 5 лиц, изменены в отношении 19 лиц, всего отменены и изменены в отношении 24 лиц, что составляет 39,3%.
Таким образом, качество рассмотрения дел специализированными межрайонными судами по уголовным делам с участием присяжных заседателей в 2016 году в целом по республике заметно улучшилось, количество изменений приговоров, вынесенных судом с участием присяжных заседателей, по сравнению с предыдущим годом сократилось почти вдвое.
Это обстоятельство показывает, что за истекшие десять лет суды республики накопили достаточный опыт отправления правосудия с участием присяжных заседателей.
В этой связи, назрела необходимость в расширении подсудности уголовных дел, рассматриваемых судом с участием присяжных заседателей, учитывая, что по ст.ст. 125 ч.3 УК, 128 ч.4, 132 ч.5 УК, 135 ч.4 УК, которые подсудны присяжным с 1 января 2016 года, в течение 2016 года уголовные дела для рассмотрения судом с участием присяжных заседателей не поступали.
Оправдательные приговоры
В 2016 году в республике судами с участием присяжных заседателей постановлены оправдательные приговоры по 6 уголовным делам в отношении 7 лиц (за 2015 год по 2 уголовным делам в отношении 2 лиц).
Оправдательным приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Западно-Казахстанской области от 22 сентября 2016 года, постановленным судом с участием присяжных заседателей, гр.А. был признан невиновным и оправдан за недоказанностью его участия в совершении преступления, предусмотренного ст. 121 ч. 4 УК, на основании вынесенного коллегией присяжных заседателей вердикта.
Из оправдательного приговора суда следует, что вердиктом коллегии присяжных заседателей от 21 сентября 2016 года А. признан невиновным в совершении иных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, в отношении заведомо малолетней К., в связи с чем оправдан за недоказанностью его участия в совершении данного преступления.
Данный приговор был оставлен без изменения постановлением судебной коллегии по уголовным делам Западно-Казахстанского областного суда от 19 октября 2016 года.
По некоторым уголовным делам оправдательные приговоры вступали в законную силу лишь со второго раза.
Так, приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Южно-Казахстанской области от 29 февраля 2016 года, постановленным судом с участием присяжных заседателей, гр.Т. был признан невиновным и оправдан за недоказанностью его участия в совершении преступления, предусмотренного ст. ст.121 ч.4, 124 ч.3 УК, на основании вердикта присяжных заседателей.
Органами уголовного преследования Т. обвинялся в совершении неоднократно действий сексуального характера в отношении заведомо малолетнего лица и в совершении неоднократно развратных действии без применения насилия в отношении заведомо малолетнего лица.
Апелляционной судебной коллегией по уголовным делам Южно- Казахстанского областного суда постановлением от 13.04.2016г. данный приговор суда первой инстанции был отменен ввиду допущенных судом нарушений процессуального характера с направлением дела на новое судебное разбирательство.
В соответствии с п.6 Нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан за № 4 от 23 августа 2012 года «О практике применения судами законодательства, регламентирующего производство по уголовным делам с участием присяжных заседателей», сокрытие кандидатами в присяжные заседатели сведений, препятствующих исполнению обязанностей присяжных заседателей, в случае включения их в состав коллегии и участия в рассмотрении дела, является основанием для отмены приговора суда.
Из материалов дела усматривается, что, несмотря на то, что председательствующим судьей по делу были разъяснены требования уголовно-процессуального кодекса о том, что кандидат в присяжные заседатели должен правдиво отвечать на вопросы председательствующего, задаваемые при отборе для участия в рассмотрении дела, а также представлять по его требованию иную необходимую информацию о себе и отношениях с другими лицами, участвующими в деле, присяжными заседателями К. и С. были скрыты факты привлечения их близких родственников к уголовной ответственности, которые могли сформировать у них предвзятое мнение о судебных или правоохранительных органах.
При повторном рассмотрении данного уголовного дела приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Южно-Казахстанской области от 23 июня 2016 года, постановленным с участием присяжных заседателей, Т. был вновь признан невиновным в предъявленных ему обвинениях по ст.ст.121 ч.4, 124 ч.3 УК и оправдан в связи с отсутствием события преступления.
Апелляционная судебная коллегия по уголовным делам Южно-Казахстанского областного суда постановлением от 24.08.2016г. данный оправдательный приговор суда оставила без изменения.
Проблемы суда присяжных и пути их решения
Суд присяжных - одна из форм народного участия в отправлении правосудия. Данный институт стимулирует состязательность процесса, тем самым способствует более действенной охране прав и свобод граждан.
Главное отличие данной формы судопроизводства заключается в том, что виновность либо невиновность подсудимых решает не профессиональный судья, который ассоциируется с государственной властью, а простые люди, руководствующиеся личным опытом, морально-нравственными соображениями и логикой, что исключает какую-либо предубежденность в отношении подсудимых.
Суд присяжных заседателей напрямую вовлекает общество в процесс правосудия. По закону каждый гражданин Казахстана, который соответствует требованиям, предъявляемым к присяжным заседателям, имеет право на участие в уголовном судопроизводстве.
Таким образом, познакомившись с системой правосудия изнутри, поняв ее механизмы, граждане с большим доверием будут относиться к судебной власти, а значит, и к государству в целом.
Институт присяжных заседателей становится все более популярным во многих странах мира, в том числе и в Казахстане. От решения присяжных заседателей, которое основано на внутреннем убеждении, принципиальности и гражданской позиции, в немалой степени зависит, будет ли осужден невиновный либо оправдан виновный в совершении преступления, будет ли иметь место подлинное правосудие.
Для демократического, суверенного, современного государства суд с участием присяжных заседателей является олицетворением справедливости и доверия к судебной системе.
Участие присяжных заседателей в отправлении правосудия является важнейшим элементом демократизации общества и призвано повысить доверие граждан к правосудию, укрепить независимость судебной ветви власти, поднять на качественно новый уровень социальную активность населения и ответственность за судьбу человека и общества в целом.
Вместе с тем, расширение, согласно Плана Нации - «100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ», количества уголовных дел, подсудных суду с участием присяжных заседателей, выявляет ряд проблем, связанных с организацией работы суда с участием присяжных заседатели.
Эти проблемы связанны с качеством составления списков кандидатов в присяжные заседатели, на основе которых затем в судах формируются коллегии присяжных заседателей.
Согласно закону, формирование списков кандидатов в присяжные заседатели на территории области (столицы, города республиканского значения) осуществляется местным исполнительным органом путем «случайной выборки» из списка избирателей. На формирование списков местному исполнительному органу выделяется трехмесячный срок после получения представления председателя соответствующего регионального суда.
Как показывает практика, местные исполнительные органы нередко направляют в суды не качественно составленные списки кандидатов в присяжные заседатели.
Поэтому в списках порой указываются не точные адреса кандидатов в присяжные заседатели, место их работы, неверное место их регистрации, в него включаются, вопреки требованиям закона, государственные служащие, военнослужащие и, как следствие, кандидаты в присяжные заседатели по вызову в суд не явлются. Как правило, в суд приглашаются от ста до двухсот кандидатов в присяжные заседатели В суд являются не более 40, а иногда меньше 25 кандидатов в присяжные заседатели. Вследствие этого суды не могут сформировать коллегию присяжных заседатели и вынуждены откладывать судебный процесс, порой неоднократно.
Согласно ст.10 Закона о присяжных заседателях в списки кандидатов в присяжные заседатели не включаются лица:
1) не достигшие к моменту составления списков присяжных заседателей возраста двадцати пяти лет;
2) имеющие непогашенную либо неснятую судимость;
3) признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными;
4) судьи, прокуроры, следователи, адвокаты, государственные служащие и военнослужащие, а также работники правоохранительных органов;
5) состоящие на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере.
Однако, например, по Акмолинской области в списки кандидатов в присяжные заседатели были включены ранее умершие граждане, что при их вызове в суд лишний раз травмировало их близких, вызывая их негативные реакции.
Многие лица, включенные в списки, не проживали по указанным адресам либо выехали за пределы страны. В списки кандидатов в присяжные заседатели были включены гражданка Российской Федерации гр.К. (г.Степногорск), которая более 5 лет проживает в Российской Федерации, гр.Б., выехавший на постоянное место жительство на Украину (извещение было направлено судом по указанному месту жительства в г.Кокшетау, мкр. «Васильковский), гр.К., выехавшая на постоянное место жительства в Российскую Федерацию, извещение которой было направлено судом по указанному месту жительства Енбекшильдерский район, с.Буланды.
Кроме того, при составлении списков кандидатов в присяжные заседатели местные исполнительные органы в нарушении пункта 4 части 1 статьи 10 Закона включают лиц, являющихся пенсионерами МВД, то есть бывших сотрудников правоохранительных органов, которые не могут быть присяжными заседателями.
В список кандидатов в присяжные заседатели была включена под девичьей фамилией Б. как менеджер неизвестной организации, на самом деле являющаяся главным специалистом специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Астаны.
Вышеуказанные нарушения, соответственно, вызывают сомнения в соблюдении местными исполнительными органами требований Закона в части обеспечения гражданам возможности ознакомления в помещении местного исполнительного органа со списком кандидатов в присяжные заседатели, рассмотрения заявлений об ошибках и неточностях в списке и решение вопросов о внесении в него соответствующих изменений.
Таким образом, практика по составлению списков местными исполнительными органами на сегодняшний день находится не на должном уровне.
Эти ошибки характерны для многих регионов страны и поэтому рекомендуется для своевременного и качественного составления списков кандидатов в присяжные заседатели создать постоянно действующий орган в структуре местного исполнительного органа, в составе сотрудников местного исполнительного органа с приглашением судей в отставке, уполномоченный готовить списки кандидатов в присяжные заседатели в течение года, а не от случая к случаю. Они же могли бы после окончания составления списка кандидатов в присяжные заседатели до их утверждения в местном исполнительном органе провести анкетирование кандидатов в присяжные заседатели, включенных в список, для проверки правильности их места жительства, рода занятий кандидата, для выяснения других обстоятельств, при наличии которых исключается внесение некоторых граждан в списки кандидатов в присяжные заседатели.
Кроме того, Закон о присяжных заседателей принят 16 января 2006 года и с того времени в него не вносились изменения, хотя за десять прошедших лет произошли определенные изменения в экономической и общественно-политической жизни страны. В этой связи возникла необходимость пересмотра порядка составления списков кандидатов в присяжные заседатели.
В этой связи, предлагается исследовать вопрос о возможном исключении формирования запасных списков кандидатов в присяжные заседатели, поскольку они формируются только из граждан, проживающих в областном центре, и вследствие этого ограничиваются права на включение в списки граждан, не проживающих в областном центре.
Кроме того, предлагается изучить вопрос о возможности исключения формирования дополнительных списков кандидатов в присяжные заседатели, поскольку они формируются только из предварительного списка запасного списка кандидатов в присяжные заседатели и этим также ограничиваются права других граждан на участие в отправлении правосудия. Сложившаяся судебная практика показывает, что формирование единого, запасного и дополнительного списков кандидатов в присяжные заседатели носит громоздкий характер, что не гарантирует их достоверность, данные списки дублируют друг друга, составление нескольких дублирующих друг друга списков приводит к неоправданной загруженности органов исполнительной власти, поэтому предлагается изучить вопрос о внесении изменений и дополнений в Закон о присяжных заседателях, предусмотрев составление исполнительным органом власти (областными акиматами) лишь одного общего годового списка кандидатов в присяжные заседатели на территории области (столицы, города республиканского значения).
Также, предлагается исследовать и изучить вопрос о возможности создания и функционирования в акимате каждой области постоянной комиссии по составлению списка кандидатов в присяжные заседателя, возможность включения туда и судьи (судей) в отставке. В этой связи нужно предусмотреть возможность финансирования его труда, источник оплаты, учитывая, что выплата ему заработной платы за счет бюджетных средств исключается.
Вместе с тем, предлагается составление списка кандидатов в присяжные заседатели не на 1 года, а на 2 либо 3 года.
Также полагаем возможным изучить предложение о включении в УПК возможности роспуска коллегии присяжных заседателей ввиду тенденциозности ее состава, т.е. в связи с тем, что вследствие особенностей рассматриваемого уголовного дела образованная коллегия присяжных заседателей в целом может оказаться неспособной вынести объективный вердикт. Предусмотреть в УПК возможность роспуска коллегии присяжных заседателей ввиду тенденциозности ее состава, т.е. в связи с тем, что вследствие особенностей рассматриваемого уголовного дела образованная коллегия присяжных заседателей в целом может оказаться неспособной вынести объективный вердикт (тенденциозный означает пристрастный, необъективный). Такое заявление основывается только лишь на предположении той или иной стороны о возможном предвзятом мнении всей коллегии присяжных заседателей в связи с особенностью рассматриваемого дела и особенностью состава коллегии. Это предположение делается на какой-либо крайней противоположности, каком-либо резком контрасте и т.п. Например, подсудимый по делу - молодой преуспевающий бизнесмен, имеющий определенный капитал, а коллегия присяжных заседателей состоит в основном из пенсионеров, получающих пенсию в небольших размерах. В таком случае не исключается возможность тенденциозности, поскольку имеется резкий контраст по материальному положению более старшего поколения и молодого.
Как осуществляется безопасность присяжных заседателей?
Законом предусмотрен комплекс мер, который обеспечивает безопасность присяжных заседателей, надёжную их защиту при отправлении ими правосудия.
Прежде всего, Уголовным Кодексом предусмотрена ответственность за посягательство на жизнь присяжного заседателя в связи рассмотрением дел в суде, за что предусмотрены лишение свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.
Кроме того, за угрозу убийством, причинением вреда здоровью, повреждением или уничтожением имущества в отношении присяжного заседателя в связи с рассмотрением дел в суде предусмотрено наказание до 3 лет лишения свободы.
Закон предусмотрел ответственность виновных лиц и за оскорбление присяжного заседателя.
Также предусмотрена уголовная ответственность за клевету в отношении присяжного заседателя в связи с рассмотрением дел в суде, за что предусмотрено наказание до 2 лет лишения свободы.
Кроме того, при угрозе жизни либо здоровью присяжных заседателей, членам их семьи, или их имуществу, компетентные органы по ходатайству судебных органов обеспечивают их круглосуточную охрану.
Таким образом, присяжный заседатель, члены его семьи и их имущество находятся под надежной защитой государства.
Орган, ведущий уголовный процесс, обязан принять необходимые меры по обеспечению безопасности присяжного заседателя, членов его семьи, сохранности принадлежащего им имущества, если от присяжного заседателя, исполняющего обязанности в суде, поступит соответствующее заявление, а также в случаях, когда будут обнаружены другие свидетельства угрозы безопасности указанных лиц или сохранности их имущества.
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