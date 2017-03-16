В Казахстане институт присяжных заседателей

функционирует в соответствии с законом

Абнасиров Серик Казбекович, судья Верховного Суда Республики Казахстан

Казахстанская модель суда присяжных заседателей

Казахстан выбрал, как наиболее приемлемую, модель, предусматривающую совместное принятие решения по делу профессиональным судьёй и присяжными заседателями. Была создана демократичная система со смешанной коллегией и присяжные стали эффективным противовесом по отношению к профессиональным судьям.

Опыт функционирования суда присяжных в Казахстане с 1 января 2007 года убеждает, что он справился со своей задачей. Он способствовал более полной реализации принципов состязательности, гуманности, публичности, и тем самым - более действенной охране прав и свобод граждан. Присяжные привнесли в деятельность суда живое восприятие, жизненный опыт, общественное понимание правды и справедливости. Участие граждан не только внесло свою лепту в формирование правовой культуры и правосознание, но и заставило судей, прокуроров, адвокатов критичнее относиться к доказательствам, способствовало повышению и их профессионального уровня.

Концепцией правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года предполагается постепенное расширение категорий уголовных дел, рассматриваемых судом с участием присяжных заседателей.

Это предопределило 21-й шаг Плана Нации о расширении области применения суда присяжных; законодательном определении категорий уголовных дел, по которым суд присяжных должен являться обязательным.

С учетом одобренных Национальной комиссией предложений (одобрена только определенная часть из предлагаемых составов) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 31 октября 2015 года за № 378-V подсудность суда присяжных законодательно расширена, к их подсудности отнесено дополнительно еще 4 состава особо тяжких преступлений.

Так, до принятия законодательных изменений суд с участием присяжных заседателей рассматривал дела о преступлениях, за совершение которых уголовным законом предусмотрены смертная казнь или пожизненное лишение свободы, за исключением 12 составов особо тяжких преступлений.

Новая редакция ч.1 ст. 631 УПК законодательно закрепила составы особо тяжких преступлений, предусмотренных ст. 125 ч.3 УК, ст. 128 ч.4, ст. 132 ч.5 УК, ст. 135 ч.4 УК, дела о которых может рассматривать суд с участием присяжных.

Таким образом, в соответствии с Законом Республики Казахстан от 31 октября 2015 года подсудность суда присяжных законодательно расширена на четыре состава особо тяжких преступлений.

Если раньше суд с участием присяжных заседателей рассматривал дела о преступлениях, за совершение которых уголовным законом были предусмотрены только лишь смертная казнь или пожизненное лишение свободы, то по новому уголовно-процессуальному закону в Республике Казахстан суд с участием присяжных заседателей рассматривает, кроме дел о преступлениях, за совершение которых уголовным законом предусмотрены смертная казнь или пожизненное лишение свободы, также дела о преступлениях, предусмотренных статьями 125 (частью третьей), 128 (частью четвертой), 132 (частью пятой), 135 (частью четвертой) Уголовного кодекса Республики Казахстан, санкциями которых смертная казнь или пожизненное лишение свободы не предусмотрены.

За 2016 год рассмотрено всего 47 дел в отношении 73 лиц (в 2015 году рассмотрены 42 уголовных дела в отношении 61 лица, из них оправдано 2 человека), по сравнению с предыдущим годом рассмотрение уголовных дел с участием присяжных заседателей увеличилось на 10,6%.

Качество рассмотрения специализированными межрайонными судами по уголовным делам с участием присяжных заседателей уголовных дел имеет тенденцию к улучшению.

Так, в 2016 года в апелляционном и кассационном порядке отменены приговоры в отношении 5 лиц, изменены в отношении 10 лиц, всего отменены и изменены приговоры в отношении 15 лиц, что составляет 20,5 % ко всем осужденным, оправданным лицам и в отношении которого дело прекращено

Тогда как, в 2015 года в апелляционном и надзорном порядке отменены приговоры в отношении 5 лиц, изменены в отношении 19 лиц, всего отменены и изменены в отношении 24 лиц, что составляет 39,3%.

Таким образом, качество рассмотрения дел специализированными межрайонными судами по уголовным делам с участием присяжных заседателей в 2016 году в целом по республике заметно улучшилось, количество изменений приговоров, вынесенных судом с участием присяжных заседателей, по сравнению с предыдущим годом сократилось почти вдвое.

Это обстоятельство показывает, что за истекшие десять лет суды республики накопили достаточный опыт отправления правосудия с участием присяжных заседателей. В этой связи, назрела необходимость в расширении подсудности уголовных дел, рассматриваемых судом с участием присяжных заседателей, учитывая, что по ст.ст. 125 ч.3 УК, 128 ч.4, 132 ч.5 УК, 135 ч.4 УК, которые подсудны присяжным с 1 января 2016 года, в течение 2016 года уголовные дела для рассмотрения судом с участием присяжных заседателей не поступали.

Оправдательные приговоры

В 2016 году в республике судами с участием присяжных заседателей постановлены оправдательные приговоры по 6 уголовным делам в отношении 7 лиц (за 2015 год по 2 уголовным делам в отношении 2 лиц).

Оправдательным приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Западно-Казахстанской области от 22 сентября 2016 года, постановленным судом с участием присяжных заседателей, гр.А. был признан невиновным и оправдан за недоказанностью его участия в совершении преступления, предусмотренного ст. 121 ч. 4 УК, на основании вынесенного коллегией присяжных заседателей вердикта.

Из оправдательного приговора суда следует, что вердиктом коллегии присяжных заседателей от 21 сентября 2016 года А. признан невиновным в совершении иных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, в отношении заведомо малолетней К., в связи с чем оправдан за недоказанностью его участия в совершении данного преступления.

Данный приговор был оставлен без изменения постановлением судебной коллегии по уголовным делам Западно-Казахстанского областного суда от 19 октября 2016 года.

По некоторым уголовным делам оправдательные приговоры вступали в законную силу лишь со второго раза.

Так, приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Южно-Казахстанской области от 29 февраля 2016 года, постановленным судом с участием присяжных заседателей, гр.Т. был признан невиновным и оправдан за недоказанностью его участия в совершении преступления, предусмотренного ст. ст.121 ч.4, 124 ч.3 УК, на основании вердикта присяжных заседателей.

Органами уголовного преследования Т. обвинялся в совершении неоднократно действий сексуального характера в отношении заведомо малолетнего лица и в совершении неоднократно развратных действии без применения насилия в отношении заведомо малолетнего лица.

Апелляционной судебной коллегией по уголовным делам Южно- Казахстанского областного суда постановлением от 13.04.2016г. данный приговор суда первой инстанции был отменен ввиду допущенных судом нарушений процессуального характера с направлением дела на новое судебное разбирательство.

В соответствии с п.6 Нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан за № 4 от 23 августа 2012 года «О практике применения судами законодательства, регламентирующего производство по уголовным делам с участием присяжных заседателей», сокрытие кандидатами в присяжные заседатели сведений, препятствующих исполнению обязанностей присяжных заседателей, в случае включения их в состав коллегии и участия в рассмотрении дела, является основанием для отмены приговора суда.

Из материалов дела усматривается, что, несмотря на то, что председательствующим судьей по делу были разъяснены требования уголовно-процессуального кодекса о том, что кандидат в присяжные заседатели должен правдиво отвечать на вопросы председательствующего, задаваемые при отборе для участия в рассмотрении дела, а также представлять по его требованию иную необходимую информацию о себе и отношениях с другими лицами, участвующими в деле, присяжными заседателями К. и С. были скрыты факты привлечения их близких родственников к уголовной ответственности, которые могли сформировать у них предвзятое мнение о судебных или правоохранительных органах.

При повторном рассмотрении данного уголовного дела приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Южно-Казахстанской области от 23 июня 2016 года, постановленным с участием присяжных заседателей, Т. был вновь признан невиновным в предъявленных ему обвинениях по ст.ст.121 ч.4, 124 ч.3 УК и оправдан в связи с отсутствием события преступления.

Апелляционная судебная коллегия по уголовным делам Южно-Казахстанского областного суда постановлением от 24.08.2016г. данный оправдательный приговор суда оставила без изменения.