Россия передает Казахстану арендованные ранее земельные участки полигона Эмба

Депутаты сената Парламента Казахстана ратифицировали протокол, который предусматривает прекращение действия соглашения между Казахстаном и Россией об условиях использования и аренды полигона Эмба.

На пленарном заседании в четверг сенаторы приняли закон о ратификации протокола с Россией о мерах по прекращению действия Соглашения между РК и РФ об условиях использования и аренды полигона Эмба, а также Договора между правительствами двух стран об аренде испытательного полигона Эмба.





Ранее комитет мажилиса по международным делам, обороне и безопасности сообщил в своем заключении, что в рамках протокола Россия передает Казахстану арендованные земельные участки, движимое и недвижимое имущество в пригодном для дальнейшей эксплуатации состоянии, а в случае невозможности возмещает стоимостный эквивалент имущества с учетом его износа на момент окончания срока аренды. По словам заместителя министра обороны Казахстана Талгата Мухтарова, протокол также прекращает действие международных договоров, регулирующих вопросы аренды и порядка использования испытательного полигона Эмба.



