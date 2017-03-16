В Таразе открылся молодежный клуб «Полиглот»

В четвертом приоритете Послания Президента Нурсултана Назарбаева «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» говорится о важности изучения иностранных языков в современном мире. Жамбылская молодежь всецело поддерживает Елбасы. В Таразе на базе управления по развитию языков открылся молодежный клуб «Полиглот». Здесь обосновались студенты и школьники, свободно говорящие на нескольких языках, передает пресс-служба акима Жамбылской области.





Целью молодежного клуба является объединение юных полиглотов, развитие способностей посредством постоянного общения на иностранных языках.





На торжественном открытии президент клуба студент Таразского государственного университета имени М. Х. Дулати С.Алтынкоп рассказал, как молодежи важно общаться и делиться знаниями друг с другом. По его словам, «Полиглот» станет открытой площадкой для всей полиязычной молодежи области.





- Здесь мы будем перенимать друг у друга опыт, и практиковаться в общении на иностранных языках. Наша первостепенная задача - распространить идею изучения языков как можно дальше и шире, - сказал президент клуба.





В социальных сетях у клуба уже есть официальные страницы, на которые за несколько дней подписались больше 200 подписчиков. Ребята со всей области принимают активное участие в обсуждениях клуба, вносят свои предложения по его развитию.





Интересным было знакомство членов клуба между собой. Ребята представили себя на разных языках: китайском, японском, корейском, английском и турецком. Это доказывает, что изучение языков сегодня действительно популярно среди молодежи. Несмотря на то, что клуб создан недавно, он уже действует и за пределами областного центра.





В режиме видеоконференции на прямую связь с городскими студентами и школьниками вышли ребята из Шу, Мерке и Сарысу. Они рассказали, как важно для них открытие такого клуба, в котором они смогут подтянуть свои знания иностранных языков и просто пообщаться с единомышленниками. Говори ли они об этом тоже на иностранных языках.





Вступить в клуб, кстати, могут молодые люди 14 - 29 лет. Единственное условие - знание хотя бы одного иностранного языка.





Члены клуба запланировали выпуск собственного журнала, проведение полиязычных дебатов и интеллектуальных соревнований.



