Установлен водитель автоцистерны, сбивший насмерть девочку в Мангистау

По данной статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Девочка вышла из школьного автобуса и, как рассказывают очевидцы, попала под колёса автоцистерны.









"Мы проходили мимо. Увиденное, конечно, привело в шок. Сотрудники полиции все оцепили. Слышала, как родители девочки плакали от горя. Похоже, девочка не заметила грузовик, и он сбил её насмерть. Тело ребёнка родители хотели забрать, но полицейские не разрешили", - рассказала женщина, ставшая очевидцем происшествия.