Установлен водитель автоцистерны, сбивший насмерть девочку в Мангистау
16 марта 2017, 13:05
Ведется досудебное расследование.
Под колесами автоцистерны, перевозившей воду, погибла восьмилетняя девочка. Личность водителя, управлявшего автоцистерной, установлена. Ведется досудебное расследование по части 3 статьи 345 Уголовного кодекса РК.
"Водитель — гражданин РК 1987 года рождения. В результате наезда погибла девочка 2008 года рождения. Назначен ряд экспертиз. Ведется досудебное расследование по части 3 статьи 345 Уголовного кодекса РК (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении пресс-службы ДВД Мангистауской области.
По данной статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.
Ребенок умер до приезда медиков. Об этом сообщила Гаухар Кудайбергенова, врач бригады интенсивной терапии станции скорой помощи Актау. Трагедия, по словам очевидцев, произошла сегодня, 15 марта, в 17:15 на автодороге рядом со складскими помещениями ТОО «Рекон-Актау», расположенными в пригороде областного центра.
Девочка вышла из школьного автобуса и, как рассказывают очевидцы, попала под колёса автоцистерны.
"Мы проходили мимо. Увиденное, конечно, привело в шок. Сотрудники полиции все оцепили. Слышала, как родители девочки плакали от горя. Похоже, девочка не заметила грузовик, и он сбил её насмерть. Тело ребёнка родители хотели забрать, но полицейские не разрешили", - рассказала женщина, ставшая очевидцем происшествия.
Источник: Lada.kz
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