На депозитном рынке снижается доля валютных вкладов - Д. Акишев
Дедолларизация продолжается. Об этом заявил председатель Национального Банка Казахстана Данияр Акишев в ходе традиционной пресс-конференции, передает корреспондент Zakon.kz.
«Несмотря на то, что доля валютных вкладов пока остается высокой, наблюдается улучшение структуры депозитов», - сообщил Д. Акишев.
Согласно озвученным данным, по итогам января текущего года депозиты в иностранной валюте снизились на 7%, депозиты в тенге практически не изменились - небольшое снижение на 0,2%. Соответственно, доля депозитов в иностранной валюте снизилась до 53% с 54,6% в декабре 2016 года.
Кубатбек Туратбеков
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