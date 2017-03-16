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Новости за сегодня

На депозитном рынке снижается доля валютных вкладов - Д. Акишев

 

Дедолларизация продолжается. Об этом заявил председатель Национального Банка Казахстана Данияр Акишев в ходе традиционной пресс-конференции, передает корреспондент Zakon.kz.

«Несмотря на то, что доля валютных вкладов пока остается высокой, наблюдается улучшение структуры депозитов», - сообщил Д. Акишев.

Согласно озвученным данным, по итогам января текущего года депозиты в иностранной валюте снизились на 7%, депозиты в тенге практически не изменились - небольшое снижение на 0,2%. Соответственно, доля депозитов в иностранной валюте снизилась до 53% с 54,6% в декабре 2016 года.

 

Кубатбек Туратбеков

 

16 марта 2017, 13:09
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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