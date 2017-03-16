Две недели искали полицейские Алматинской области 14-летнюю любительницу сбегать из дома
16 марта 2017, 13:14
Подростка могут отправить в специализированную школу.
По информации пресс-службы ДВД Алматинской области, 3 марта к полицейским Ескельдинского района обратилась жительница села Баисова с заявлением об исчезновении 14-летней дочери, передает Zakon.kz.
Поднятый по тревоге личный состав Ескельдинского РОВД незамедлительно приступил к поисковым мероприятиям, к которым также подключились оперативники Отдела розыска областной криминальной полиции.
Поиски пропавшей без вести девочки заняли у полицейских около двух недель.
«Буквально вчера пропавшую школьницу удалось отыскать в соседнем Каратальском районе. Установлено, что она все эти дни гостила у подруг в городе Уштобе, ежедневно меняя адреса местонахождения. Девочку в полном здравии уже доставили в родительский дом», - сообщили в пресс-службе.
Как выяснилось, учится она в 7 классе одной из сельских школ, и часто уходит из дома. Воспитанием подростка занимается ее мама, являющаяся матерью-одиночкой.
"Девочка уже неоднократно сбегала из дома. Имеет также пропуски в школе, и некоторое время находится на примете у сотрудников ювенальной полиции. В этой связи сейчас прорабатывается предложение о ее направлении на учебу в одну из специализированных школ региона", - отметили в Ескельдинском РОВД.
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