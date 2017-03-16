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Новости за сегодня

Золотовалютные резервы Казахстана на конец февраля достигли 30 млрд долларов

 

Золотовалютные резервы Национального Банка на конец февраля по предварительным данным составили 30 млрд долларов, увеличившись за месяц на 2% или на 558 млн. долларов. Об этом журналистам во время пресс-конференции сообщил председатель Национального Банка Казахстана Данияр Акишев, передает корреспондент Zakon.kz.

По данным НБРК, общая сумма международных резервов страны, включая активы Национального фонда - 63 млрд долларов, достигла 93 млрд долларов или около 70% от ВВП, проинформировал Д. Акишев.

 

Кубатбек Туратбеков

 

16 марта 2017, 13:11
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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