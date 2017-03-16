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Семья Ким Чен Нама оставила на усмотрение Малайзии право распоряжаться его телом

16 марта 2017, 13:35

Тело может быть передано властям КНДР.


Родственники погибшего в Малайзии Ким Чен Нама, старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына, не выразили желания получить его тело и предоставили малайзийским властям право самим решить этот вопрос.

Об этом сообщил на пресс-конференции в Куала-Лумпуре заместитель главы полиции страны Нур Рашид Ибрагим, передает ТАСС.

Напомним, Ким Чен Нам скончался 13 февраля по пути в больницу из аэропорта Куала-Лумпура. Власти Малайзии сообщили, что смерть наступила в результате воздействия запрещенного нервно-паралитического вещества VX. В Малайзии арестованы и преданы суду двое обвиненных в убийстве гражданок Вьетнама и Индонезии, объявлены в розыск семеро граждан КНДР.

В Пхеньяне, со своей стороны, настаивают на том, что в Малайзии скончался гражданин КНДР с паспортом на имя Ким Чхоля. Там утверждают, что причиной смерти стал сердечный приступ, а не отравление химическими веществами.

"Родственники дали согласие на то, что правительство Малайзии будет решать вопрос о том, что делать с телом", - приводит его слова информационное агентство Kyodo.

Полицейский дал понять, что тело может быть передано властям КНДР, которые ранее запретили находящимся в стране малайзийским гражданам покидать страну. Эта мера была предпринята в знак протеста против результатов следствия по делу о гибели Ким Чен Нама.

Фото: Reuters

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