В частности, изменения затронули пункт 1 и 2:

1. Настоящие Особенности таможенного транзита иностранных товаров, перемещаемых по территории Республики Казахстан (далее - Особенности таможенного транзита) разработаны в соответствии с пунктом 3 статьи 319 Кодекса Республики Казахстан от 30 июня 2010 года «О таможенном деле в Республике Казахстан» (далее - Кодекс) и определяют особенности таможенного транзита иностранных товаров, перемещаемых по территории Республики Казахстан в соответствии с подпунктами 2) и 4) пункта 2 статьи 319 Кодекса.

2. В настоящих Особенностях таможенного транзита используются следующие понятия:

1) таможенный орган отправления - орган государственных доходов и (или) иной таможенный орган государства-члена Евразийского экономического союза, который совершает таможенные операции, связанные с помещением товаров под таможенную процедуру таможенного транзита;

2) таможенный орган назначения - орган государственных доходов и (или) иной таможенный орган государства-члена Евразийского экономического союза, в регионе деятельности которого находится установленное таможенным органом отправления место доставки товаров либо который завершает таможенную процедуру таможенного транзита;

3) орган государственных доходов - государственный орган, в пределах своей компетенции осуществляющий обеспечение поступлений налогов, таможенных платежей и других обязательных платежей в бюджет, реализацию таможенного дела в Республике Казахстан, полномочия по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений и правонарушений, отнесенных законами Республики Казахстан к ведению этого органа, а также выполняющий иные полномочия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан;

4) перевозчик - лицо, осуществляющее перевозку товаров и (или) пассажиров через таможенную границу Евразийского экономического союза и (или) перевозку товаров, находящихся под таможенным контролем в пределах таможенной территории Евразийского экономического союза, или являющееся ответственным за использование транспортных средств;

5) партия товара - товары, перевозимые от одного отправителя в адрес одного получателя по одному или нескольким транспортным (перевозочным) документам;

6) уполномоченный экономический оператор (далее - УЭО) - юридическое лицо, отвечающее условиям, указанным в статье 62 Кодекса, которое пользуется специальными упрощениями, предусмотренными статьей 65 Кодекса.»;

дополнить пунктами 10, 11, 12 и 13 следующего содержания:

«10. В случае перемещения в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита иностранных товаров из мест прибытия на территорию Республики Казахстан в места доставки, находящиеся на территории Республики Казахстан, при условии перемещения товаров от одного отправителя в адрес одного получателя по нескольким транспортным (перевозочным) документам, таможенный орган отправления принимает от декларанта таможенной процедуры таможенного транзита одну транзитную декларацию на всю партию товаров.

11. В случае перемещения в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита иностранных товаров из мест прибытия на территорию Республики Казахстан в места доставки, находящиеся на территории Республики Казахстан, таможенным органом отправления при помещении под таможенную процедуру таможенного транзита проведение таможенного досмотра в отношении иностранных товаров, перемещаемых транспортными средствами международной перевозки, допускается при наличии:

1) рекомендаций системы управления рисками (далее - СУР);

2) на транспортном средстве международной перевозки явных признаков несанкционированного доступа к перемещаемым товарам;

3) у органа государственных доходов оперативной информации о том, что данные товары перемещаются с нарушением таможенного законодательства Республики Казахстан.

12. При перемещении иностранных товаров, перевозимых от таможенного органа места прибытия до места временного хранения, расположенных в пределах административно-территориальной границы одного населенного пункта, перемещение таких товаров осуществляется без помещения под таможенную процедуру таможенного транзита, за исключением случаев, если необходимость такого применения определена на основе системы управления рисками.

13. В случае принятия решения о таможенном сопровождении иностранных товаров, перемещаемых в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита из мест прибытия на территорию Республики Казахстан в места доставки, находящиеся на территории Республики Казахстан, либо перемещения таких товаров из одного внутреннего органа государственных доходов в другой орган государственных доходов на основании рекомендаций СУР, допускается осуществление таможенного сопровождения путем установки на транспортное средство технического оборудования системы спутниковой навигации, позволяющей определять местоположение транспортного средства посредством передачи сигнала по каналам связи.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.