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Новости за сегодня

Сенаторы просят Сагинтаева передать часть жилых объектов ЭКСПО под общежития студентам

 

Сенаторы обратились к премьер-министру Казахстана с предложением передать часть жилых объектов выставки ЭКСПО под студенческие общежития. С таким запросом к Бакытжану Сагинтаеву обратился в ходе пленарного заседания верхней палаты Парламента Владимир Редкокашин, передает корреспондент Zakon.kz.

«В ходе рабочих встреч с коллективами медицинского университета Астаны и ЕНУ им. Гумилева, нам была высказана просьба о помощи в обеспечении общежитиями студенчества, - начал свою речь сенатор. - Сегодня общее количество обучающихся в столичных ВУЗах более 20 тыс. человек, из которых только в ЕНУ обучается 16 тыс. 874 человека. А обеспечены местами в общежитии только 4 651 человек. В еще более в остром положении находятся студенты медицинского университета Астаны, количество которых составляет 6 774, а нуждающихся в общежитии более 3,5 тыс. человек»

«В связи с этим, мы полагали бы, в качестве решения в сложившейся ситуации передачу некоторых жилых объектов международной выставки «Астана ЭКСПО-2017», которые будут освобождаться по завершению мероприятия, под Дом Студентов, где могли бы проживать обучающиеся студенты медицинского университета, ЕНУ и других ВУЗов столицы» - завершил свое выступление Редкокашин.

 

Татьяна Ковалева

 

16 марта 2017, 13:55
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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